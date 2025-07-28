Yozgat'ta zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tır, Ayanoğlu Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Parkı civarında, 4 araç ve 1 traktöre çarptı.

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