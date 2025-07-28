Yozgat'ta zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İddiaya göre, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tır, Ayanoğlu Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Parkı civarında, 4 araç ve 1 traktöre çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada traktör sürücüsü C.E, olay yerinde yaşamını yitirdi, araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan olay yerinden aracıyla kaçan tır sürücüsü, kaza yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Haşim Kılıç Mahallesi'nde yakalandı.
Sürücü, gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.