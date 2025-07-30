Yozgat Şehir Hastanesi'nde uyuz hastalığına karşı bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Yozgat Şehir Hastanesi'nde, uyuz hastalığına ilişkin sağlık çalışanlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hastane konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, hastalığın bulaşma yolları, belirtileri ve korunma yöntemleri ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cildiye Uzmanı Uz. Dr. Beliz Bayındır Aydemir, uyuzun "Sarcoptes scabiei" adlı parazitin neden olduğu bulaşıcı bir deri hastalığı olduğunu belirtti.

Parazitin cilt altına tüneller açarak yerleştiğini ve özellikle gece artan yoğun kaşıntıya yol açtığını aktaran Aydemir, parmak araları, bilekler, dirsekler, göbek çevresi ve genital bölgenin en sık etkilenen alanlar olduğuna dikkati çekerek, "Hastalık genellikle uzun süreli deri temasıyla bulaşır. Aynı evde yaşayan bireyler arasında ya da toplu yaşam alanlarında yayılma riski yüksektir." ifadelerini kullandı.

Aydemir, havlu, çarşaf, kıyafet gibi ortak eşyaların da bulaşmayı kolaylaştırdığını, bu nedenle kişisel hijyenin büyük önem taşıdığını vurguladı.