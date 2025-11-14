Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 15:33 Güncelleme: 14.11.2025 - 15:33
        Yozgat'ta yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

        Yaycılar köyü mevkisinde baraj kenarında uçamayan şahini fark eden vatandaşlar, kuşu alarak muhtara götürdü.

        Muhtarın durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı şahini alarak tedavi ve bakımı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

        Şahin, tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

