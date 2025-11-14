Yozgat'ta yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.
Yaycılar köyü mevkisinde baraj kenarında uçamayan şahini fark eden vatandaşlar, kuşu alarak muhtara götürdü.
Muhtarın durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı şahini alarak tedavi ve bakımı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.
Şahin, tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacak.
