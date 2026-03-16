        Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 23:06 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, DEAŞ üyesi olduğu belirlenen M.H. düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelinin adresinde yapılan aramada, çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

        Öte yandan, aynı evde kalan ve ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklu M.E.C. ve M.N.H. de gözaltına alındı.

        M.H'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, diğer şüphelilerin sorgularının ardından Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Bahçeli, Özel ile görüştü
        Bahçeli, Özel ile görüştü
        Pezeşkiyan: İran zorbalara teslim olmayacak
        Pezeşkiyan: İran zorbalara teslim olmayacak
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlandı
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlandı
        Kuşadası Belediye Başkanı tutuklandı
        Kuşadası Belediye Başkanı tutuklandı
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        "Birçok ülke yolda olduklarını söyledi"
        "Birçok ülke yolda olduklarını söyledi"
        Gabriel Sara ve Ederson'a milli müjde!
        Gabriel Sara ve Ederson'a milli müjde!
        Araç yayalara daldı: 5 yaralı
        Araç yayalara daldı: 5 yaralı
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        16 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        16 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran füzeleri İsrail’de göçü tetikledi
        İran füzeleri İsrail’de göçü tetikledi
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        Timur Cihantimur hakkında iddianame hazırlandı
        Timur Cihantimur hakkında iddianame hazırlandı
        Yeni joker Singo!
        Yeni joker Singo!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Yapay zeka emlakçılığa başladı
        Yapay zeka emlakçılığa başladı
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        GPS'siz konum bulan robotlar
        Yozgat'ta Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
        Yozgat'ta Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
        Kaçak kazı yapmak istediler, suçüstü yakalandılar
        Kaçak kazı yapmak istediler, suçüstü yakalandılar
        Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 5 zanlı suçüstü yakalandı
        Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 5 zanlı suçüstü yakalandı
        Yozgat'ta 160 litre etil alkol ele geçirildi
        Yozgat'ta 160 litre etil alkol ele geçirildi
        Yozgat'ta 160 litre etil alkol ele geçirildi
        Yozgat'ta 160 litre etil alkol ele geçirildi
        Yozgat'ta yağmur, kar ve rüzgarın şekillendirdiği tepe dron kamerasıyla gör...
        Yozgat'ta yağmur, kar ve rüzgarın şekillendirdiği tepe dron kamerasıyla gör...