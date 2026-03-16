Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 5 zanlı suçüstü yakalandı

Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Karabıyık köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bölgeye giden ekipler, E.B.N, D.N, E.C.Ö, S.İ. ve A.İ'yi suçüstü yakaladı. Alanda yapılan aramalarda, kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.