Kelimeler bir hayatı kurtarabilir

Yozgat Şehir Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Nihan Coşkun, intiharın önlenebilir bir ölüm nedeni olduğunu belirterek, intihar eğiliminin sezinlenmesiyle kullanılacak kelimelerin hayat kurtarabileceğini söyledi.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Nihan Coşkun, “Dünya Ruh Sağlığı Günü” kapsamında Yozgat Şehir Hastanesi çalışanlarına verdiği eğitimde Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde bu yılın temasının ‘Ruh sağlığını iyileştirme ve intiharı önleme’ olarak ilan edildiğini belirtti. Coşkun, intihar girişimlerinin sıklığının ise tamamlanmamış intiharların 20 katı düzeyinde olduğuna dikkati çekerek, “Her intiharın aile ve yakın çevre üzerinde oluşturduğu ruhsal zorlanmayı düşünürsek sorunun büyüklüğünü daha iyi anlayabiliriz. İyi olan şu ki ‘intihar önlenebilir.’ Çünkü kimse biranda intihar kararı vermez, intihar girişimine giden yol zaman alır. Eğer bizler intihar riski olan kişilerdeki ya da kendimizdeki bu işaretleri erken fark eder ve erken yardım almayı sağlarsak bir hayatı kurtarmış oluruz” diye konuştu.



“İntiharların en önemli sebebi depresyondur”

Tamamlanmış intiharların yüzde 90’ında bir psikiyatrik hastalık mevcut olduğunu belirten Coşkun, şöyle devam etti:

“İntiharların en önemli sebebi depresyondur. Oysa ki depresyon tedavi edilebilen bir hastalıktır ve kişi bir defa tedavi olduğunda intihar düşünceleri de ortadan kalkar. Bununla birlikte depresyondaki kişi kendini, geleceği ve insanları olumsuz değerlendirme eğiliminde olduğu ve hiç kimsenin ona yardım edemeyeceğine inandığı için tedavi arayışına girmeyebilir. Bu nedenle depresyon ve intihar eğiliminin işaretlerini siz ya da yakınlarınızda görürseniz vakit kaybetmeden yardım arayışına girin. Bu işaretler içe çekilme, halsizlik, enerjisizlik, iştah ve uyku düzensizlikleri, dikkat sorunları, umutsuzluk, değerli eşyalarını dağıtma, sık sık intiharla ilgili konuşma ya da mektup yazma olabilir.”



“İyi niyetle söylenen sözler zarar verici olabilir”

Dr. Coşkun, intiharların önlenmesi konusunda önerilerde de bulunarak, “İntihar hakkında konuşmaktan ve soru sormaktan çekinmeyin. ‘Hayat çok güzel, her şeyin yolunda, neyin var intihar edecek’ gibi yorumlarda bulunmayın. Bu kişinin kendisini daha değersiz ve anlaşılmamış hissetmesine neden olabilir. İntihar düşüncesi hakkında konuşmak sizi de rahatsız edebilir ve hemen somut bir sorun ve çözüm önerisi/tavsiye verme ihtiyacı duyabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Bunun yerine kişinin sadece yargılamadan dinlenmesi gerektiğini vurgulayan Coşkun, sözlerini şöyle tamamladı:

“Çoğunlukla kişinin ihtiyacı hayatındaki güncel sorunu çözmek için öneride bulunmanız değildir. Onun yanında olan, suçlamadan, eleştirmeden dinleyerek değer verdiğini gösteren birinin varlığıdır. Bunu yapmak ve daha yoğun bir destek için bir ruh sağlığı profesyoneline ulaşmasını sağlamak yapılabilecek en uygun müdahaledir. Bununla birlikte tamamlanmış intihar girişimleri için en önemli risk etmeni öyküde intihar girişimi olmasıdır. Bu nedenle hiçbir girişim ‘ilgi çekme amaçlı’ diyerek damgalanmamalı, ciddiye alınmalı ve bir yardım çağrısı olarak yorumlanmalıdır.”

YOZGAT 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:22

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