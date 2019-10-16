Kelimeler bir hayatı kurtarabilir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kelimeler bir hayatı kurtarabilir

İHA

Yozgat Şehir Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Nihan Coşkun, intiharın önlenebilir bir ölüm nedeni olduğunu belirterek, intihar eğiliminin sezinlenmesiyle kullanılacak kelimelerin hayat kurtarabileceğini söyledi.

Kelimeler bir hayatı kurtarabilir

Yozgat Şehir Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Nihan Coşkun, intiharın önlenebilir bir ölüm nedeni olduğunu belirterek, intihar eğiliminin sezinlenmesiyle kullanılacak kelimelerin hayat kurtarabileceğini söyledi.
Psikiyatri Uzmanı Dr. Nihan Coşkun, “Dünya Ruh Sağlığı Günü” kapsamında Yozgat Şehir Hastanesi çalışanlarına verdiği eğitimde Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde bu yılın temasının ‘Ruh sağlığını iyileştirme ve intiharı önleme’ olarak ilan edildiğini belirtti. Coşkun, intihar girişimlerinin sıklığının ise tamamlanmamış intiharların 20 katı düzeyinde olduğuna dikkati çekerek, “Her intiharın aile ve yakın çevre üzerinde oluşturduğu ruhsal zorlanmayı düşünürsek sorunun büyüklüğünü daha iyi anlayabiliriz. İyi olan şu ki ‘intihar önlenebilir.’ Çünkü kimse biranda intihar kararı vermez, intihar girişimine giden yol zaman alır. Eğer bizler intihar riski olan kişilerdeki ya da kendimizdeki bu işaretleri erken fark eder ve erken yardım almayı sağlarsak bir hayatı kurtarmış oluruz” diye konuştu.

“İntiharların en önemli sebebi depresyondur”
Tamamlanmış intiharların yüzde 90’ında bir psikiyatrik hastalık mevcut olduğunu belirten Coşkun, şöyle devam etti:
“İntiharların en önemli sebebi depresyondur. Oysa ki depresyon tedavi edilebilen bir hastalıktır ve kişi bir defa tedavi olduğunda intihar düşünceleri de ortadan kalkar. Bununla birlikte depresyondaki kişi kendini, geleceği ve insanları olumsuz değerlendirme eğiliminde olduğu ve hiç kimsenin ona yardım edemeyeceğine inandığı için tedavi arayışına girmeyebilir. Bu nedenle depresyon ve intihar eğiliminin işaretlerini siz ya da yakınlarınızda görürseniz vakit kaybetmeden yardım arayışına girin. Bu işaretler içe çekilme, halsizlik, enerjisizlik, iştah ve uyku düzensizlikleri, dikkat sorunları, umutsuzluk, değerli eşyalarını dağıtma, sık sık intiharla ilgili konuşma ya da mektup yazma olabilir.”

“İyi niyetle söylenen sözler zarar verici olabilir”
Dr. Coşkun, intiharların önlenmesi konusunda önerilerde de bulunarak, “İntihar hakkında konuşmaktan ve soru sormaktan çekinmeyin. ‘Hayat çok güzel, her şeyin yolunda, neyin var intihar edecek’ gibi yorumlarda bulunmayın. Bu kişinin kendisini daha değersiz ve anlaşılmamış hissetmesine neden olabilir. İntihar düşüncesi hakkında konuşmak sizi de rahatsız edebilir ve hemen somut bir sorun ve çözüm önerisi/tavsiye verme ihtiyacı duyabilirsiniz” şeklinde konuştu.
Bunun yerine kişinin sadece yargılamadan dinlenmesi gerektiğini vurgulayan Coşkun, sözlerini şöyle tamamladı:
“Çoğunlukla kişinin ihtiyacı hayatındaki güncel sorunu çözmek için öneride bulunmanız değildir. Onun yanında olan, suçlamadan, eleştirmeden dinleyerek değer verdiğini gösteren birinin varlığıdır. Bunu yapmak ve daha yoğun bir destek için bir ruh sağlığı profesyoneline ulaşmasını sağlamak yapılabilecek en uygun müdahaledir. Bununla birlikte tamamlanmış intihar girişimleri için en önemli risk etmeni öyküde intihar girişimi olmasıdır. Bu nedenle hiçbir girişim ‘ilgi çekme amaçlı’ diyerek damgalanmamalı, ciddiye alınmalı ve bir yardım çağrısı olarak yorumlanmalıdır.”

YOZGAT

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:22
  • GÜNEŞ 06:44
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 18:09
  • YATSI 19:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat’ta ahşap evde çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Yozgat’ta ahşap evde çıkan yangın korkuttu
İl protokolü öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER İl protokolü öğrencilerle bir araya geldi
Vatandaşlara el yıkama yöntemi anlatıldı
YEREL HABERLER Vatandaşlara el yıkama yöntemi anlatıldı
Yerköy Devlet Hastanesi’nde FAKO cihazı yenilendi
YEREL HABERLER Yerköy Devlet Hastanesi’nde FAKO cihazı yenilendi
Belediye Meclisinden Barış Pınarı Harekatına destek
YEREL HABERLER Belediye Meclisinden Barış Pınarı Harekatına destek
Cumhuriyet Tırı Yozgat’ta
YEREL HABERLER Cumhuriyet Tırı Yozgat’ta
Atatürk’ün Yozgat’a gelişinin 95. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk’ün Yozgat’a gelişinin 95. yıl dönümü kutlandı
Yozgat'ta 6 çeşit yerli patatesin hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Yozgat'ta 6 çeşit yerli patatesin hasadı yapıldı
Yozgat’ta yerli patates hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Yozgat’ta yerli patates hasadı yapıldı
Başkan Köse esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıttı
YEREL HABERLER Başkan Köse esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıttı
Yozgat’ta öğrencilerden Barış Pınarı Harekâtı’na destek
YEREL HABERLER Yozgat’ta öğrencilerden Barış Pınarı Harekâtı’na ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X