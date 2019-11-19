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Öğretmen, öğrencilerinin hayallerine öncü oldu

İHA

Yozgat'ın Saraykent ilçesine bağlı İzibüyük Köyü İlk ve Ortaokulu öğrencileri yıllar sonra spor salonuna kavuşmanın ve spor yapmanın heyecanını yaşadı.

Öğretmen, öğrencilerinin hayallerine öncü oldu

Yozgat’ın Saraykent ilçesine bağlı İzibüyük Köyü İlk ve Ortaokulu öğrencileri yıllar sonra spor salonuna kavuşmanın ve spor yapmanın heyecanını yaşadı.
En büyük hayalleri bir spor salonuna sahip olmak olan Saraykent ilçesine bağlı İzibüyük Köyü Ortaokulu öğrencilerinin bu hayali, okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Samed Can Doğan öncülüğünde gerçekleştirildi.
İzibüyük İlk ve Ortaokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Samet Can Doğan’ın, köy okuluna atandığı ilk günden itibaren köyde çok amaçlı bir spor salonun yapılması yönündeki çabası sonuç verdi. Okulda sınıflardan biri Beden Eğitimi Öğretmeni Samed Can Doğan’ın öncülüğünde Okul Müdürü Alper Konuk, İlçe Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla çok amaçlı bir spor salonuna dönüştürüldü. Öğrencilerin beklentilerine uygun spor branşlarının belirlenmesinin akabinde boks malzemeleri, spor minderleri, pilates topu, vücut geliştirme ekipmanları alınıp, salona monte edildi. Öğrencilerin spora ilgi ve merakını arttırabilmek üzere resim öğretmeni Fatma Ekren de, salonunu fırça dokunuşları ile bin bir renklerle tam bir cazibe alanı haline getirdi. Bütün işler tamamlandığında ise ortaya İzibüyük Köyü'ne yakışır bir spor salonu ortaya çıktı. Okullarına spor salonu yapıldığından habersiz olan öğrenciler ise yeni salonlarına girdiklerinde şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yıllar sonra kendilerine ait salonda spor yapan çocukların sevinçleri ise görülmeye değerdi. Öğrenciler salonda bokstan jimnastiğe kadar birçok alanda eğitim görecek.
Ayrıca 80 öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü okulda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Samet Can Doğan, öğrencilerin güne zinde başlaması için her gün ders başlamadan önce okul bahçesinde egzersiz hareketleri yaptırıyor öğrenciler daha sonra ders başı yapıyor.
Saraykent İzibüyük ortaokuluna 5 Nisan tarihinde göreve başladığını belirten Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Samet Can Doğan yaptığı açıklamada, “Bir spor salonu hayalim vardı, onu gerçekleştirmek istedim. Spor salonunu yapmayı başardık öğrencilerime sürpriz hazırladık. Çocuklar salona girdiğinde çok mutlu oldular, o andaki sevinçleri zaten hiçbir şey de yok. Bunu başardığımız için çok mutluyum. Öğretmen arkadaşlarıma, okul müdürüme ve öğrencilerime bu kadar ilgi ve destek gösterdikleri için çok teşekkür ederim. Bu çocuklar ilerleyen yaşlarda liseye gidecek. Bu çocukların sporu sevmesi lazım, spor ahlakı nedir, fairplay örnekleri nedir bunları öğrenmeleri lazım ve bunları başardığımızı düşünüyorum ve daha da iyisini yapacağız. Salonda yapacağımız güreş, boks, jimnastik hareketleri hem öğrencilerin sağlıklı gelişimini olumlu yönde etkileyecek hem de sporu sevmelerini sağlayacak. Bu anlamında birçok etkinlik yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz. Şu anda çocuklar fazlasıyla mutlu gözlerinin içi gülüyor. Ben de çok mutluyum. Öğretmen arkadaşlarımız hep beraber güzel bir salon yaptık umarım yıllarca bu düzenimiz bozulmaz. Bu spor salonu sayesinde diğer öğrenci arkadaşlarımıza, öğretmen arkadaşlarımıza ulaşabilirsek ve örnek olursak ne mutlu bize” dedi.
Okullarında yıllar sonra spor yapmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyen öğrenciler ise mutlulukları spor yaparak dile getirdiler.

YOZGAT

19 Kasım 2019 Salı

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