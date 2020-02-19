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Kıbrıs gazilerine devlet övünç madalyası verildi

İHA

Akdağmadeni Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törende Kıbrıs gazilerine devlet övünç madalyası ve beratı verildi.

Kıbrıs gazilerine devlet övünç madalyası verildi

Akdağmadeni Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törende Kıbrıs gazilerine devlet övünç madalyası ve beratı verildi.
1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatına katılan Akdağmadeni İlçesinde ikamet eden Kıbrıs gazilerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen Milli Mücadele Madalyası ve beratı tevcih töreni düzenlendi.
İlçe Kaymakamı Murat Kaplay, yaptığı konuşmada vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle ve minnetle andıklarını belirterek kahraman gazilere de minnet borcunun asla ödenemeyeceğini söyledi.
Kaymakam Kaplay, “Kıymetli misafirlerimiz biliyoruz ki; Milletimizin karakterinin asli unsuru olan kahramanlık, yiğitlik ve fedakârlık duyguları, bu milletin zora düştüğü her an imdadımıza yetişmiştir. Şanlı tarihimizde hiç kimsenin esaretine boyun eğmeyen Türk Milleti olarak, Malazgirt’te, Çanakkale’de, Sakarya’da, Kıbrıs’ta, 15 Temmuz Hain Darbe Kalkışmasında olduğu gibi, vatanımızın her yerinde, canlarını milli ve manevi değerlerimiz için feda eden kahramanlarımızın, uğruna can verdiği değerleri korumak, onları yüceltmek ve gerektiğinde tıpkı onlar gibi emaneti sahibine teslim etmek, her birimizin boynunun borcudur. Gazilerin üstün görev anlayışıyla mücadele ettiği ve Türkiye Cumhuriyeti adına gurur kaynağı olduğunu belirterek; vatanımıza yaptıkları hizmetlerden ötürü teşekkür ediyoruz. Siz gazilerimize Allah uzun ömürler nasip etsin. Hepinizden Allah razı olsun. Devletimizin ve milletimizin birliğine, ülkemizin bütünlüğüne ve kardeşliğimize kast eden saldırılara ve terör eylemlerine karşı, aziz milletimiz gereken cevabı vermiş ve vermeye devam edecektir.” diye konuştu.

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