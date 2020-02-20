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YORUM KURALLARINI OKUDUM

TKDK hibe destekleri vermeye devam ediyor

İHA

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye'nin önemli tarım ve hayvancılık bölgelerinden biri olan Yozgat'ta süt yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için hibe destekleri vermeye devam ediyor.

TKDK hibe destekleri vermeye devam ediyor

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye’nin önemli tarım ve hayvancılık bölgelerinden biri olan Yozgat’ta süt yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için hibe destekleri vermeye devam ediyor.
Sarıkaya Süt Üreticileri Birliği, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna proje başvurusunda bulundu.
Geçmiş başvuru dönemlerinde 1,3 Milyon TL tutarında yatırım yaparak süt toplama merkezi kurulumunu gerçekleştiren Sarıkaya Süt Üreticileri Birliği, yeni başvuru döneminde süt toplama merkezini modernize etmek için başvuruda bulundu. 5 adet süt soğutma ve depolama tankı ve 4 adet soğutuculu süt toplama aracı alımında bulunulması planlanan projede yaklaşık 1 Milyon TL tutarında yatırım oluşturulacak.
Sarıkaya’da süt yetiştiriciliği yapan çiftçilerin bir araya gelerek oluşturduğu Sarıkaya Süt Üreticileri Birliği, Sarıkaya’da yetiştirilen ve toplanılan süt miktarını artırmak, süt toplama ağını geliştirmek ve daha sağlıklı bir süt toplama sistemi oluşturmak için çalışmaktadır. TKDK hibe desteğiyle kurulan süt toplama merkezinin yeni araçlara ve soğutma tanklarına kavuşmasıyla hem yetiştiricilere verilen hizmet kalitesi artırılmış olacak hem de sağlıklı süt toplama sistemi oluşturularak Yozgat’ın süt kalitesi artırılacaktır.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, “Mevcut sistemde zaten kaliteli bir hizmet veren Sarıkaya Süt Toplama Merkezi alacağı yeni araç ve tanklarla kapasitesini artıracak ve daha çok çiftçimize hizmet götürmüş olacak. Yeni araçlarla çiftçimizin sütleri köylerden alınacak ve soğuk zincir bozulmadan süt işleme fabrikalarına transferi sağlanacaktır. Bu çağrı döneminde diğer süt birliklerinin de proje başvurularını aldık. Yozgat genelinde süt birliklerine hibe desteği sağlayarak Yozgat’ta süt yetiştiriciliği kapasitesinin gelişmesine katkı sağlayacağız. Çiftçilerimiz köylerinde üretecek, süt birliklerimiz köylülerimizin yetiştirdiği sütleri adresinden alacak ve böylece köylümüz kırsalda üretime devam ederek köyünde kalacak ve göç vermeyecek. Bu sayede hem üreten çiftçimiz rahat edecek ve refah seviyesi yükselecek hem de üretim artacak.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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