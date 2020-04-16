Yerköy’de kursiyerler gönüllü maske üretiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yerköy’de kursiyerler gönüllü maske üretiyor

İHA

Yerköy Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticiler ve kursiyerler dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid19) ile mücadeleye katkı sunmak amacıyla gönüllü olarak maske üretiyor.

Yerköy’de kursiyerler gönüllü maske üretiyor

Yerköy Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticiler ve kursiyerler dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid19) ile mücadeleye katkı sunmak amacıyla gönüllü olarak maske üretiyor.
Yerköy Halk Eğitim Merkezinde sağlık çalışanları ve diğer kurumların maske ihtiyacına destek vermek amacıyla 25 bin maske üretimi hedefleniyor.
Konu ile ilgili açıklama yapan Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Durmaz, Yerköy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından cerrahi maske üretimine başladıklarını söyleyerek “Üretimi yapılan maskeler İlçe Sağlık Müdürlüğüne teslim edilecek. İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından dezenfekte edilen maskeler ise sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere ihtiyaç doğrultusunda ücretsiz olarak dağıtılacak” dedi.
Durmaz, üretilen her maskede emeği geçen yetkililere, usta öğreticilere ve kursiyerlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat’ta fırınlar denetlendi
YEREL HABERLER Yozgat’ta fırınlar denetlendi
(Görüntülü) Yozgat'ta cezaevinden tahliyeler başladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yozgat'ta cezaevinden tahliyeler başladı
Yozgat’ta pazar yerlerinde korona virüs tedbirlerir
YEREL HABERLER Yozgat’ta pazar yerlerinde korona virüs tedbirlerir
Yozgat'ta 2 koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER Yozgat'ta 2 koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu ...
Yozgat’ta bir köy karantina altına alındı
YEREL HABERLER Yozgat’ta bir köy karantina altına alındı
(Görüntülü) Yozgat'ta 2 koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yozgat'ta 2 koronavirüs hastası, ...
Yozgat'ta bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Yozgat'ta bir köy karantinaya alındı
Yozgat’ta virüsü yenen hastalar alkışlar arasında taburcu edildi
YEREL HABERLER Yozgat’ta virüsü yenen hastalar alkışlar arasında ...
Yozgat Belediyesi banka ATM’lerini dezenfekte etti
YEREL HABERLER Yozgat Belediyesi banka ATM’lerini dezenfekte etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X