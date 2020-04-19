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Kızılay, gıda ve nakdi yardımlara devam ediyor

İHA

Türk Kızılayı Yerköy Şubesi korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara, şehit ailelerine ve ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını sürdürüyor.

Kızılay, gıda ve nakdi yardımlara devam ediyor

Türk Kızılayı Yerköy Şubesi korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara, şehit ailelerine ve ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını sürdürüyor.
Türk Kızılayı Yerköy Şubesi ilçede gıda malzemesi ve nakdi yardımda bulunmaya devam ediyor. Türk Kızılayı Yerköy Şube Başkanı Yaşar Altındaş yaptığı açıklamada; “Türk Kızılayı Yerköy Şubesi olarak 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunan 35 aileye, 130 şehit ailesi ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı ve yine 130 aileye de 400 TL nakdi yarımda bulunduk. Türk Kızılayı olarak tarafımızdan gıda dağıtımlarına devam edilmektedir. Türk Kızılayı sizlerin emanetlerini yerlerine ulaştırmaya devam ediyor” dedi
Altındaş, Kızılay Yerköy Şubesi olarak Yerköy’de yardıma muhtaç olan ailelere daha fazla ulaşabilmek için hayırsever vatandaşlardan destek beklediklerini sözlerine ekledi.

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