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Yozgat’ta karantina süresi sona eren köylerde sağlık taramaları devam ediyor

İHA

Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Yozgat Valiliği İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından karantinaya alınan ve karantina süresi sona eren köylerde İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlık taramaları aralıksız devam ediyor.

Yozgat’ta karantina süresi sona eren köylerde sağlık taramaları devam ediyor

Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Yozgat Valiliği İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından karantinaya alınan ve karantina süresi sona eren köylerde İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlık taramaları aralıksız devam ediyor.
Yozgat’ta korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında köylerde çalışmalarını sürdüren İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, köydeki haneleri tek tek dolaşarak vatandaşların ateşini ölçüyor ve bilgilendirme çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda 16 gün karantina altına alınan ve geçtiğimiz günler de karantina süresi sona ererek normal yaşama dönülen Yozgat merkeze bağlı Derbent köyünde sağlık ekipleri sağlık taraması yaptı. Köydeki vatandaşların ateşini ölçüp maske dağıtan sağlık ekipleri semptom sorgulama takibi yaptı.
Köy sakinlerinden Semiha Çabuk yaptığı açıklamada, “sağlık çalışanları köyümüze geliyor ve ateşimizi ölçüyor. Rabbim virüsü başımızdan alsın biz de kurtulalım. Sağlık çalışanları çok iyi çalışıyor” dedi.
Hüseyin Dikme isimli vatandaş ise “Köyümüz karantina altındaydı ve karantina bitti. Sağlık ekipleri her zaman bizimle beraber oldu. Köyümüze geldiler, hiçbir sıkıntımız yok çok şükür bitirdik karantinayı. Ateşimizi ölçtüler, virüsle alakalı bize bilgiler verdiler” şeklinde konuştu.
Derbent köyünde sağlık taraması gerçekleştirdiklerini anlatan Toplum Sağlığı Merkez Başkanı Dr. Ayşenur Tüzüner, “Derbent köyümüzü 16 gün süreyle karantina altına almıştık. Karantina sürecinin başında ve sonunda köyümüze gelerek ateş ölçümü, semptom sorgulama yaptık. Bu süreçte köyümüzdeki kişileri takip ettik, semptomu olan kişileri hastaneye yönlendirdik. Daha sonra yapılan 16 günlük çalışmanın sonunda Valiliğimiz ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün bilgisi kapsamında köyümüz karantinadan kalktı. Şu an köyümüzde ateş ölçümü, semptom sorgulama takibini gerçekleştirerek gerekli önlemleri aldık” ifadelerine yer verdi.

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