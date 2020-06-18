Yozgat Şeker Fabrikası pancarın yanı sıra hububat alımı da yapacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat Şeker Fabrikası pancarın yanı sıra hububat alımı da yapacak

İHA

Yozgat Şeker Fabrikası şeker pancarında olduğu gibi hububat çiftçisinin ürününe de almaya hazırlanıyor. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürü Hasan Bedirhan Aka, hububat alımı da yaparak özellikle aracıdan kaynaklanan fiyat artışının önüne geçmiş olacaklarını dile getirdi.

Yozgat Şeker Fabrikası pancarın yanı sıra hububat alımı da yapacak

Yozgat Şeker Fabrikası şeker pancarında olduğu gibi hububat çiftçisinin ürününe de almaya hazırlanıyor. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürü Hasan Bedirhan Aka, hububat alımı da yaparak özellikle aracıdan kaynaklanan fiyat artışının önüne geçmiş olacaklarını dile getirdi.
Yozgat Şeker Fabrikası tesislerinde düzenlenen kahvaltılı toplantıya Fabrika Müdürü Hasan Bedirhan Aka, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, Şeker İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Turgut Gözübüyük, fabrika yetkilileri ve gazeteciler katıldı.
Yozgat Şeker’de şeffaf bir dönem geçireceklerini anlatan Yozgat Şeker Fabrikası Müdürü Hasan Bedirhan Aka, “İnşallah bundan sonrada tüm kararlarımızla, uygulamamızla hep beraber şeffaf açık bir şekilde sizlerle paylaşarak duyuracağız. Bu vesileyle pandemi dolayısıyla şirketimizin yapmış olduğu alkol üretimi, hububat alımları sürecinde bilgilendiriyoruz. Türk Şeker çiftçinin ve vatandaşın yanında olmaya inşallah devam edecek. Çevre tesislerimize, arıtım tesislerimize çevreye duyarlılıklarımızla yeşile verdiğimiz önemle inşallah yöreye hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah bizimde Yozgat içinde bu görev değişikliği hayırlı olur” ifade etti.
Maddi gücü olmayan çiftçiye destek olmak için çalışacaklarını aktaran Aka, “Sözleşmeli tarım modelini uyguladığımızda inşallah hububat noktasında da, hatta baklagiller noktasında da sözleşmeli tarım modeli uygulayacağız genel müdürümüz öncülüğünde. Amacımız maddi gücü olmayan çiftçilerimizin de aynı pancardaki gibi gübresini, tohumunu, avansını vererekten daha ürününü almadan destekleyip onları üretime katmaktır” dedi.
Programa katılan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Şeker fabrikasının Yozgat için, Sorgun için önemli bir değer olduğunu belirterek “Bizim hakikaten çok önemsediğimiz bir kurumdur. Dolayısıyla genç, başarılı bir müdürümüzün göreve başlıyor olması bizi sevindirdi. Bundan sonraki süreçte de belediye olarak Şeker Fabrikasının bütün ihtiyaçlarını elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince birlikte kontak halinde bu fabrikayı eski günlerine taşımak istiyoruz. Şeker fabrikası Sorgun’a çok ciddi katkısı olan bir fabrika. Yılda yaklaşık 200 trilyona yakın katma değer sağlıyor. Bu da Sorgun için bulunmaz bir nimet”dedi
Kahvaltının ardından Yozgat Şeker Fabrikası Müdürü Hasan Bedirhan Aka, toplantıya katılan misafirlere fabrika tesislerini gezdirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polis memuru Okusal: “Vicdanen rahat değildik”
YEREL HABERLER Polis memuru Okusal: “Vicdanen rahat değildik”
Polis memuru, montuyla yaralı köpeği yağmurdan korudu
YEREL HABERLER Polis memuru, montuyla yaralı köpeği yağmurdan korudu
Kazada yaralanan köpeğe trafik polisinden şefkat eli
YEREL HABERLER Kazada yaralanan köpeğe trafik polisinden şefkat eli
Yozgat'ta, evde yalnız bırakılan 3 aylık bebek ölü bulundu
YEREL HABERLER Yozgat'ta, evde yalnız bırakılan 3 aylık bebek ölü ...
Yozgat’ta 3 aylık bebek evde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yozgat’ta 3 aylık bebek evde ölü bulundu
Kurutulunca kilosu 20 TL’den 230 TL’ye çıkıyor
YEREL HABERLER Kurutulunca kilosu 20 TL’den 230 TL’ye çıkıyor
Yozgat’taki trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Yozgat’taki trafik kazasında aynı aileden 3 kişi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X