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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazada hayatını kaybeden polis memuru ve ailesi toprağa verildi

İHA

KayseriAnkara karayolu Kalaba mevki'inde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden, Şanlıurfa Emniyeti Çevik Kuvvet biriminde görevli olan polis memuru Oğuzhan Beyaz ile yine aynı kazada vefat eden Baba Bekir Beyaz, anne Nurten Beyaz'ın naaşları memleketi Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesinde toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden polis memuru ve ailesi toprağa verildi

KayseriAnkara karayolu Kalaba mevki'inde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden, Şanlıurfa Emniyeti Çevik Kuvvet biriminde görevli olan polis memuru Oğuzhan Beyaz ile yine aynı kazada vefat eden Baba Bekir Beyaz, anne Nurten Beyaz’ın naaşları memleketi Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesinde toprağa verildi.
KayseriAnkara karayolu Kalaba mevki'inde geçtiğimiz gün meydana gelen trafik kazasında Şanlıurfa'da görevli olan polis memuru Oğuzhan Beyaz'ın kullandığı 38 SP 060 plakalı otomobil, 81 FK 155 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada polis memuru Oğuzhan Beyaz, babası Bekir ve annesi Nurten Beyaz olay yerinde hayatını kaybetti.
Beyaz’ın naaşı, Boğazlıyan Şehir Mezarlığı aile kabristanında kılınan cenaze namazının ardından meslektaşlarının omuzlarında, taşındı. Ayrıca tabutunu kardeşi İrfan Beyaz ve amcası Kadir Beyaz gözyaşları arasında taşıdı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında kılınan cenaze namazını İl müftüsü Salih Sezik kıldırdı. Cenaze törenine Vali Yardımcıları, İl Müftüsü Salih Sezik, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve çok sayıda bürokrat katıldı.

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