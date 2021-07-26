Burçak hasadı geleneksel yöntemlerle yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burçak hasadı geleneksel yöntemlerle yapıldı

İHA

Burçak hasadı geleneksel yöntemlerle yapıldı

Yozgat’ta adına türküler yazılan ve sağlık açısından faydalı olmasının yanı sıra ilaç sanayinde de kullanılan burçak bitkisinin hasadı geleneksel yöntemlerle yapıldı.
Yozgat’ta yıllar öncesine kadar ekilen ve hasadı yapılan ancak zamanla unutulup ekilmez olan burçak bitkisinin ekimi ve hasadı yarım asır sonra yapıldı. Merkeze bağlı İnceçayır köyünde yaşayan çiftçi Osman Karaca, 4 dönümlük tarlasına burçak bitkisi ekti ve hasadına başladı. Geleneksel yöntemlerle tırpan yardımı ile burçak bitkisinin hasadını yapan Karaca, burçak tanelerini önce patos yardımıyla ayıracak daha sonra da un haline getirerek kullanıma hazır edecek.
Baklagiller familyasına ait bir tahıl olan ve 50 santimetre uzunluğundaki burçak bitkisinin sağlığa birçok faydasının olduğu da biliniyor. A ve C vitaminleri açısından zengin olan burçak bitkisinin tohumu kurutulup toz haline getirildikten sonra endüstriyel ürünlerde de kullanılıyor. Vücuda kuvvet ve enerji veren burçak bitkisi bunun yanı sıra idrar söktürmeye, anne sütünü artırmaya, cilt lekelerini gidermeye, kırılan kemiklerin daha güçlü şekilde iyileşmesine ve gelişmesine, sırt ve boyun ağrılarına katkı sağladığı biliniyor.
Burçak bitkisi ayrıca hayvan yemi olarak da kullanılıyor.
İzmir’in bir köyünde burçak tohumlarına ulaştığını ve Yozgat’ta 4 dönüm alana ekimini yaptığını söyleyen çiftçi Osman Karaca, “Burçak baklagillerden bir bitki. Tıpkı mercimek ve nohut gibi yetişme özelliğine sahip ve boyu yaklaşık 50 santimetreye kadar uzuyor. Faydası saymakla bitmiyor. En başta kemik gelişiminde ve kas hastalıklarında çok etkili. Bunun yanında bel fıtığının bir numaralı ilacı. Kendim denedim rahatsızlığım vardı şükürler olsun kurtuldum. Bunun yanı sıra çocuk mamalarında kullanılıyor, çocukların gelişimi için. A ve C vitamini yönünden zengin olduğu biliniyor. Anne sütünü artırıyor, ciltteki lekeleri gideriyor ve vücuda zindelik veriyor. Burçak aslında Yozgat’ın anavatanı ancak yaklaşık 70 yıldır bu topraklarda ekilmiyor. Ben de uzun yıllar aradım İzmir’de bir köyde buldum tohumları. Önce ekimini yapıp tohumunu çoğalttım sonra da 4 dönüm yere ektim ve hasadını yapıyorum. Bu tohumları daha da çoğaltarak memleketimize, Türkiye’mize birçok yere ulaştırmak istiyorum. Ekimi ilkbaharda oluyor hasadı da haziran sonu temmuz ortalarında yapıyoruz. Hasadını da tırpan yardımıyla yapıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayram sonrası trafikte oluşan yoğunluk havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Bayram sonrası trafikte oluşan yoğunluk havadan ...