Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

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Yozgat merkezli iki ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8’i tutuklandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Boğazlıyan, Sarıkaya, Saraykent ilçeleri ile Kayseri’de uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıkları ve ticaretini yaptıkları öne sürülen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. “Şehit Polis Memuru Abdulkadir Güngör” ismi verilen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece 8 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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