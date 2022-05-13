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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fedakar anne ömrünü öğretmen olmak isteyen Serebral Palsi hastası kızına adadı

İHA

Fedakar anne ömrünü öğretmen olmak isteyen Serebral Palsi hastası kızına adadı

Yozgat’ta yaşayan 2 çocuk annesi Zehra Nazlı, tüm hayatını halk arasında beyin felci olarak bilinen Serebral Palsi (SP) hastası kızına adadı. Yürüme güçlüğü çeken ve öğretmen olmak isteyen kızının hayalini gerçekleştirmek için çabalayan anne Nazlı, “Kızım benim için çok önemli, onunla anne olmayı tattığım için çok mutluyum” dedi.
Yozgat’ın Saraykent ilçesinde yaşayan Zehra Nazlı, yürüme güçlüğü çeken Serebral Palsi hastası ilkokul 2. sınıf öğrencisi kızı İnci Nazlı’ya özveriyle bakıyor. 8 yaşındaki kızı İnci Nazlı’nın eğitiminden mahrum kalmaması için anaokulundan bu yana her gün okula götürüp getiren fedakar anne, kızının hayatını büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Anne Nazlı, kızının derslerinin bitimine kadar okulda bekliyor. Yürüteçle güçlükle ayakta durabilen kızı İnci Nazlı’nın iyi bir eğitim alması ve meslek sahibi olabilmesi için var gücüyle çalışan anne Nazlı, kızının sosyal yaşamına da büyük önem veriyor.
Fedakarlığından dolayı Saraykent Kaymakamlığınca ‘Yılın Annesi’ olarak belirlenen Zehra Nazlı, kızıyla birlikte yürüyüşe çıkıyor, alış veriş yapmaya gidiyor ve kızının fiziksel ve bedenen gelişimi için termal havuzda yüzmeye götürüyor.
Anne olmayı kızı ile tattığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Zehra Nazlı, “Kızım benim için çok önemli, onunla anne olmayı tattığım için çok mutluyum. Onu diğer çocuklardan ayıran bir özellik var. Ben onun hiçbir zaman kendisini eksik hissetmesin diye kalan yerleri ben tamamlamaya çalışıyorum. Zaten kendisi de gayet özgüvenli. Gayet başarılı ve arkadaşlarıyla çok iyi anlaşıyor. Ben de anne olarak ona fedakarlık yapıyorum, elimden geldiğince ölene kadar da ona destek olacağım.” dedi.
Kızını bazen sırtında bazen yürüteçle okula getirip götürdüğünü belirten anne Nazlı, “Kızımı bazen bebek arabasıyla, bazen de hava güzel olduğunda yürüteçle yürüyerek getiriyorum okula. Onun eğitimi için ben elimden geleni yapıyorum. Arkadaşlarından eksik kalmasın diye ekstra destek veriyorum. Her gün okuluna getirip götürüyorum. Elimden geldiğini yapıyorum, öğretmenleri ve arkadaşları da çok yardımcı oluyorlar. Serebral Palsi, yürüme bozukluğu hastalığı var, kasları kasıldığı için yürüme zorluğu çekiyor. Ama ben elimden geldiği kadar yüzme ile yürüyüş ile onu destekliyorum. Doğuştan oldu ama biz onu elimizden geldiği kadar hafife indirmeye çalışıyoruz. Çocuğumu çok seviyorum, kardeşi de ikisi de benim canım” şeklinde konuştu.
En büyük hayalinin öğretmen olmak olduğunu söyleyen 2. sınıf öğrencisi İnci Nazlı da annesini çok sevdiğini söyledi. Nazlı, “Ben arkadaşlarım gibi okumak istiyorum, okumayı çok seviyorum. Hastalığım okumama engel değil, derslerime çok çalışıyorum. Her gün annem beni okula götürüp getiriyor, annemi çok seviyorum. Büyüyünce öğretmen olmak ve öğrencilere bir şeyler öğretmek istiyorum.” sözlerine yer verdi.
Öğrencisi İnci Nazlı’nın derslerinde çok başarılı olduğunu söyleyen Saraykent İlkokulu 2A sınıf öğretmeni Canan Şen de, “İnci benim için çok değerli bir öğrenci, okuması ve yazması gerçekten çok iyi. Annesi de benim için çok değerli. Çocuğumuzu sabah getiriyor öğlen götürüyor tekrar getirip tekrar eve götürüyor. Gerçekten İnci’ye çok iyi bakıyor. Kurslara götürüyor, yüzme kursuna götürüyor. İnci için gerekli tüm eğitimleri aldırmak için çalışıyor. İnci de çok çalışıyor dersleri çok güzel hastalıktan dolayı herhangi bir sıkıntısı yok” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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