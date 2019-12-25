YPG'den hain saldırı!

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Milli Savunma Bakanlığı Cerablus'ta PKK/YPG'li teröristlerin EYP yüklü iki motosiklet patlattığını ve 14 sivilin yaralandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'ndeki Cerablus ilçe merkezinde yine masum sivilleri hedef aldı. EYP yüklü iki motorsikleti uzaktan kumanda ile patlatan teröristler, aralarında çocukların da olduğu 4'ü ağır olmak üzere 14 sivili yaraladı" ifadeleri yer aldı.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 25, 2019