YPG ile SMO arasında çatışma

YPG ile SMO arasında Münbiç'in Kobani sınırında çatışma yaşandı
Münbiç'ten Kobani kırsalına çekilen YPG terör örgütü ile Suriye Milli Ordusu arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Bugün yaşanan çatışmalarda birden fazla YPG'li teröristin öldürüldüğü bildirildi.
YPG ile SMO arasında Kobani kırsalında çatışmalar sürüyor. Suriye Milli Ordusuna taciz ateşi açan YPG'li teröristlere cevap veriliyor. Suriye Milli Ordusu tarafından düzenlenen operasyonlarda birden fazla YPG'li teröristin öldürüldüğü bildirildi.
YPG, Münbiç'ten çıkmış olsa daha önceden tuzakladıkları el yapımı patlayıcılardan ötürü Suriye Milli Ordusu zor zamanlar yaşayabiliyor. Çevre güvenliğini sağlamaya çalışan Suriye Milli Ordusu, her yerde tarama çalışmaları yürütüyor.