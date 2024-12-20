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        Yük treni servise çarptı!

        Kırklareli'de yük treni, işçi servisine çarptı. Faciadan dönülen kazada iki kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 09:49 Güncelleme: 20.12.2024 - 09:49
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        Yük treni servise çarptı!
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        Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Alpullu beldesinde yük treninin işçi servis minibüsüne çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

        İHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesindeki hemzemin geçitte meydana geldi.

        İstanbul'dan Kapıkule Sınır Kapısı'na giden yük treni hemzemin geçitte fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsüne çarptı.

        İKİ KİŞİ YARALANDI

        Kazada servisteki 2 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, hasar gören minibüs ekiplerin çalışmasıyla raylardan kaldırıldı.

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