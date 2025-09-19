Yüksek kolesterole elveda! İşte günlük hayatınızda tüketebileceğiniz besinler

Somondan yulafa, cevizin faydalarından elmaya kadar birçok doğal besin, kolesterolü düşürmede etkili. Üstelik hepsi kolay ulaşılabilir ve lezzetli.

KOLESTEROL VE SAĞLIK

Kolesterol, vücudun sağlıklı hücreler oluşturması için gerekli olan önemli bir maddedir. Ancak kolesterolün türüne göre vücuda olan etkileri değişir. İyi kolesterol hücre sağlığını korurken, kötü kolesterol damar duvarlarında birikerek kalp krizi dahil olmak üzere kalp-damar hastalıklarının riskini artırabilir.

Yaşam tarzı alışkanlıkları ve beslenme düzeni, kolesterol seviyeleri üzerinde doğrudan etkilidir. Günlük beslenmede taze meyve ve sebzelere yer vermek, doymuş yağ, trans yağ ve aşırı diyet kolesterolünden uzak durmak, kötü kolesterol (LDL) seviyelerinin düşmesine yardımcı olur.