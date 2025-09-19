Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Yüksek kolesterole elveda! İşte günlük hayatınızda tüketebileceğiniz besinler

        Yüksek kolesterole elveda! İşte günlük hayatınızda tüketebileceğiniz besinler

        Kalp krizi riskini azaltmak ve damarlarınızı korumak için mucize besinler sandığınızdan daha yakın. İşte kolesterolü dengelemenize yardımcı olacak sağlıklı yiyecekler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2025 - 11:00 Güncelleme: 19.09.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Somondan yulafa, cevizin faydalarından elmaya kadar birçok doğal besin, kolesterolü düşürmede etkili. Üstelik hepsi kolay ulaşılabilir ve lezzetli.

        KOLESTEROL VE SAĞLIK

        Kolesterol, vücudun sağlıklı hücreler oluşturması için gerekli olan önemli bir maddedir. Ancak kolesterolün türüne göre vücuda olan etkileri değişir. İyi kolesterol hücre sağlığını korurken, kötü kolesterol damar duvarlarında birikerek kalp krizi dahil olmak üzere kalp-damar hastalıklarının riskini artırabilir.

        Yaşam tarzı alışkanlıkları ve beslenme düzeni, kolesterol seviyeleri üzerinde doğrudan etkilidir. Günlük beslenmede taze meyve ve sebzelere yer vermek, doymuş yağ, trans yağ ve aşırı diyet kolesterolünden uzak durmak, kötü kolesterol (LDL) seviyelerinin düşmesine yardımcı olur.

        2

        KOLESTEROLÜ DÜŞÜREN BESİNLER

        YAĞLI BALIKLAR

        Somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıklar, kötü kolesterolü düşürmede oldukça etkilidir. Düzenli tüketildiğinde kalp sağlığını destekler.

        3

        SÜT ÜRÜNLERİ

        Yoğurt, peynir, ayran ve kefir gibi fermente süt ürünleri az yağlı tercih edildiğinde kolesterolün dengelenmesine katkı sağlar.

        4

        YULAF

        Yulaf, kolesterol kontrolünde en çok tavsiye edilen besinlerden biridir. Düzenli tüketimi kandaki kolesterol düzeyini dengelemeye yardımcı olur.

        5

        TAM TAHILLAR

        Tam buğday, çavdar ve arpa gibi lif açısından zengin tahıllar, kötü kolesterolün düşürülmesine katkı sunar.

        6

        BAKLAGİLLER

        Fasulye, nohut, mercimek ve barbunya gibi baklagillerin düzenli tüketimi kolesterol dengesini destekler.

        7

        MEYVE VE SEBZELER

        Günlük öğünlerde çeşit çeşit meyve ve sebze tüketmek önemlidir. Elma, armut gibi meyveler kabuklarıyla birlikte yendiğinde daha faydalıdır.

        Kolesterolü düşüren meyveler arasında elma, ayva, çilek, üzüm ve turunçgiller öne çıkar.

        8

        YUMURTA

        Haftada 2 kez, 1 tam haşlanmış yumurtayı 1 kibrit kutusu peynir yerine tüketmek faydalı olabilir. Yumurta haşlanmış şekilde, yağsız tavada omlet ya da bol sebzeli menemen olarak hazırlanabilir. Ancak aynı hafta içinde başka yemeklerle birlikte ek yumurta tüketilmemelidir.

        9

        KURUYEMİŞLER

        Fındık, ceviz ve badem gibi sert kabuklu kuruyemişler; omega-3 yağ asitleri ve lif içerikleri sayesinde kalp sağlığına olumlu etki eder. Ancak yüksek yağ içerikleri nedeniyle porsiyon kontrolü önemlidir.

        Görsel Kaynak: istockphoto

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki yurt müdürü görevden alındı
        İki yurt müdürü görevden alındı
        Babaannesini tüple katletti!
        Babaannesini tüple katletti!
        Gazze'de ateşkes tasarısına ABD'den veto
        Gazze'de ateşkes tasarısına ABD'den veto
        ABD Senato tarihinde bir ilk
        ABD Senato tarihinde bir ilk
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Eylülde orman yangınları!
        Eylülde orman yangınları!
        Trump Londra Belediye Başkanına yüklendi
        Trump Londra Belediye Başkanına yüklendi
        Doktor, eşini ve çocuğunu öldürmekten tutuklanmıştı! Cezaevinde intihar girişimi!
        Doktor, eşini ve çocuğunu öldürmekten tutuklanmıştı! Cezaevinde intihar girişimi!
        'Kudüs bizim için önemli'
        'Kudüs bizim için önemli'
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        16 asırlık Taşköprü'nün üzerinde sprey boya!
        16 asırlık Taşköprü'nün üzerinde sprey boya!
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sevgili çiftten geriye kalan soru... Düştüler mi atladılar mı?
        Sevgili çiftten geriye kalan soru... Düştüler mi atladılar mı?
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        Okan Buruk: Sorumluluk benim!
        Okan Buruk: Sorumluluk benim!
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri
        Jose Mourinho, Benfica'ya imzayı attı!
        Jose Mourinho, Benfica'ya imzayı attı!
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        "Herkes böyle damat ister"
        "Herkes böyle damat ister"