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Yüksek lisans nasıl yapılır? Yüksek lisans (master) ile ilgili merak edilenler

Batı dillerinde master diye de adlandırılan yüksek lisans, lisans eğitiminin tamamlanmasından sonra kişinin talep ve başarısına göre başlar. Peki yüksek lisans nasıl yapılır?

yüksek lisans

Yüksek Lisans; lisans eğitimi alınmasından sonra öğretimin yüksek bir bölümüne devam etmektir. Master diye de adlandırılır. Yüksek lisans; tezli ve tezsiz olmak üzere iki grupta yapılır. Yüksek Lisans yapmak için öncelikle Ales sınavını kazanmak ve başvuruda bulunulan programın gerekli şartlarını yerine getirmek şarttır.

Tezli Yüksek Lisans; bir bilimsel araştırma çerçevesi doğrultusunda; bilgilenme, bilgiye erişme ve kullanabilme yetisini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Tezli Yüksek Lisans bir akademisyenlik başlangıcıdır.

Tezsiz Yüksek Lisans; kazanılmış olan bilgilerin öğrenciye aktarılmasını sağlamak ve bilginin uygulamada kullanılmasını öğretmektedir. Akşam ders eğitimi verilmektedir. Bu programın içeriği 30 krediden az olmamak şartıyla en az 10 ders ile dönem projesini tamamlamak gereklidir.Projenin alındığı dönemle yarıyılda kayıt yaptırmak, dönem bitiminde yazılı rapor hazırlamak mecburiyetindedir. Dönem bitiminde yeterlilik sınavı uygulanmaktadır.

Her iki yüksek lisan için ilgili üniversitelerin bölümüne göre başvurulması ve bilgi alınması gereklidir.

 

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