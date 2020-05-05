DHA

Yüksekova'da, 4 gün önce akşam saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle karayolunun 35'inci kilometresindeki Yeni Köprü mevkiinde heyelan meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, yol kenarındaki yüksek yamaçlardan kopan tonlarca ağırlığındaki toprak ve kaya parçaları, karayolunu ulaşıma kapattı. Heyelanın ardından jandarma ekipleri bölgede önlem alırken, Karayolları ekipleri, Yüksekova'nın Hakkari ve Van'a ulaşımını sağlayan yolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ancak yüzlerce ton ağırlığındaki heyelanın temizlenmesi ve yolun açılması uzun zaman alacağı için alternatif yol çalışmalarına başlandı. 400 metre olacağı belirtilen yolun bir an önce tamamlanması için Karayolları 117'inci Şube Şefliği, bölgede etkili olan olumsuz hava şartlarına rağmen yoğun bir çalışma yürütüyor.

Ekipler, 4 gündür bölgedeki çalışmalarını sürdürürken, Yüksekova'dan Hakkari'ye veya Van'a gitmek isteyenler ise köy yolunu kullanmak zorunda kalıyor. 11 kilometrelik yolun bir bölümünün bölgede etkili olan yağmur nedeniyle aşırı çamurlu olması, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Sel, su birikintileri ve küçük heyelanlar yüzünden çamur deryasına dönüşen bölgeyi aşmak isteyen sürücüler araçlarına zincir takmak zorunda kalıyor. Özellikle yiyecek, meyve ve sebze taşıyan ağır tonajlı kamyonlar ise çamurlu bölgeyi aşamayınca yüklerini daha hafif ve küçük araçlara nakletmek zorunda kalıyor.

Vatandaşlar, zorlu bir yolculuk yaptıklarını ve çalışmaların bir an önce bitirilmesini istediklerini belirtirken, Van yönünden gelip, Yüksekova'ya gitmeye çalışan kamyon sürücülerinden Macit Ayvert, köy yolunda uzun araç kuyruklarını oluştuğunu söyledi. Ayvert, Şu an herkes mağdur durumda. Çalışmaların kısa zamanda bitirilmesini istiyoruz. Sebze ve meyveler yolda bekliyor. Küçük araçlara yükleyip öyle ilçe merkezine götürebiliyoruz dedi.