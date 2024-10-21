Yüksel Yıldırım: 300 milyonluk takıma karşı kafa kafaya oynadık

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 2-2 berabere sonuçlanan Fenerbahçe karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Anadolu takımı olarak haftalarca konuşulmanın mutluluk verdiğini belirten Yüksel Yıldırım, “Samsunspor Fenerbahçe maçın haftanın en önemli maçıydı. Biz Anadolu takımı olarak bizim için böyle bir önem kazanmak, ligde haftalarca konuşulmak Samsunspor markası adına en güzel pazarlamaydı. Bende bunu akıllı bir şekilde kullandım ve 1 ay boyunca tüm Türkiye’nin gündeminde Samsunspor’u konuşturdum” diye konuştu.