Yumurta pişirirken yaşandı! 'Her tarafından ateş fışkırıyordu'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık Yumurta pişirirken kendini yaktı Her tarafından ateş fışkırıyordu
ABONE OL

Yumurta pişirirken kendini yakan kadının oğlu: Her tarafından ateş fışkırıyordu

Edirne’de yumurta pişirirken kendini yakan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Korku dolu anları anlatan oğlu Çağrı Gezgin, "Her tarafından alevler fışkırıyordu. Bildiğim kadarıyla yemek yapıyordu, çünkü tüp vardı" dedi

Yumurta pişirirken kendini yaktı Her tarafından ateş fışkırıyordu
Yumurta pişirirken yaşandı! 'Her tarafından ateş fışkırıyordu'
0:00 / 0:00
İHA

Edirne’de yaşayan 62 yaşındaki Seher Gezgin, piknik tüpünde yumurta pişirirken kendini yaktı. İş dönüşü eve gelen kadının oğlu Çağrı Gezgin, annesinin alevler içinde olduğunu görünce önce elleriyle ardından da battaniye yardımıyla alevleri söndürdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ekibi, yaralı kadını hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme polisleri de, evde inceleme gerçekleştirdi. Kadının oğlu Çağrı Gezgin, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

"HER TARAFINDAN ALEVLER FIŞKIRIYORDU"

Eve geldiğinde annesini alevler içinde gördüğünü anlatan Çağrı Gezgin, “Alevleri elimle söndürmeye çalıştım ama söndüremedim. Ardından battaniye ile söndürmeye çalıştım. Motosiklette alevli bir iskelet görseli var onun gibi yanıyordu. Her tarafından alevler fışkırıyordu. Bildiğim kadarıyla yemek yapıyordu, çünkü tüp vardı” dedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

9 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı
SAĞLIK 9 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı
Ortaokul öğrencisinin organları 12 kişiye umut oldu!
SAĞLIK Beyin ölümü gerçekleşen ortaokul öğrencisinin ...
Van'da çölyak hastaları için glutensiz kafe ve fırın açıldı
SAĞLIK Van'da çölyak hastaları için glutensiz kafe ve fırın ...
Melisa Çayının Mucize Faydaları - Melisa Çayı Ne İşe Yarar, Zayıflatır Mı ve Faydaları Neler?
SAĞLIK Melisa çayının faydaları
Keçi Sütü Sabunu Mucize Faydaları - Keçi Sütü Sabunu Neye İyi Gelir, Faydaları Neler?
SAĞLIK Keçi sütü sabunu faydaları
Eşek Sütü Sabunu Faydaları ve Zararları - Eşek Sütü Sabunu Neye İyi Gelir, Faydaları Neler?
SAĞLIK Eşek sütü sabunu faydaları
Yüzyılın pandemisi birçok açıdan dünyanın ilk tecrübesi oldu
SAĞLIK "Pandemiyi halkımız bitirdi"
Avokadonun Duyulmadık Faydaları - Avokado Ne İşe Yarar, Faydaları ve Zararları Neler?
SAĞLIK Avokadonun faydaları
Dijital göz yorgunluğuna dikkat!
SAĞLIK Dijital göz yorgunluğuna dikkat!
Şanlıurfa'da baş parmağı kopan işçiye ayak parmağı nakledildi
SAĞLIK Baş parmağı kopan işçiye ayak parmağı nakledildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.