Yunak'ta yıkılan köprü yeniden yapılıyor

Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay ve beraberindekiler yıkılan Balıkçılar Köprüsü'nün inşaat çalışmasını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Günaltay, gazetecilere, köprünün yaklaşık bir ay içerisinde açılacağını söyledi.

Yunak'ın son dönemlerde doğal afetlerden en çok etkilenen ilçelerin başında geldiğini belirten Günaltay, "Balıkçılar Köprüsü de bu afetlerin etkisiyle ciddi hasar gördü. Konya Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle köprümüz yeniden inşa edilerek halkımızın hizmetine sunulacak. İlçemize verdiği katkı ve desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ediyorum" dedi.