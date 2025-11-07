Yunanistan'da devlet hastanelerinde çalışan doktorlar grevde
Yunanistan'da devlet hastanelerinde çalışan doktorlar, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi talebiyle 48 saatlik greve gitti, dün başlayan grev bugün de devam edecek
Yunanistan Hastane Doktorları Birlikleri Federasyonunun (OENGE) çağrısıyla, ülke genelindeki devlet hastanelerinde çalışan doktorlar, greve gitme kararı aldı. Dün başlayan grev bugün de devam edecek.
Doktorlar, sağlık hizmetlerindeki şartların iyileştirilmesini, personel sayısının artırılmasını, maaşların yükseltilmesini talep ediyor.
Öte yandan, Yunanistan Laboratuvar Doktorları Federasyonu (PERGI) da 24 saatlik grev ilan etmişti. Grev kapsamında, ülkedeki özel laboratuvarlar bugün hizmet vermeyecek.
Laboratuvarlar, sigorta anlaşması gereği devletten bekledikleri ödemelerin zamanında yapılmasını talep ediyor.