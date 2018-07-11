Yunanistan başkenti Atina'daki Olympia tapınağının yakınlarında yapılan kazılarda, Roma Dönemi'ne ait bulgular arasında, Odyssia Destanı'ndan 13 satırın kazılı olduğu bir kil levha bulundu.

DHA'nın haberine göre buluntularda Yunan mitolojisinin İthaka kralı olan Odysseus'un Eumaios'la konuşmasını konu eden XIV. rapsodiye ait dizelerin kazılı olduğu belirlendi.

Levhanın, düşünüldüğü gibi üçüncü yüzyıla ait olduğu laboratuvarlarda da doğrulanırsa, Homeros Destanı'nın şimdiye kadar bulunan en eski yazılı metni olarak kabul edilecek.