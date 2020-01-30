Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünya

Yunanistan'da koronavirüs şüphesi

Yunanistan'ın Selanik kentinde, 62 yaşında bir erkeğin yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) şüphesiyle müşahede altına alındığı bildirildi.

Yunanistan
AA

Yunan basınına açıklama yapan AHEPA Hastane Müdürü Panayotis Panteliadis, dün hastaneye kaldırılan bir kişide koronavirüse benzer belirtilerin görüldüğünü dile getirdi. Panteliadis, hastaya yapılan test sonuçlarının yarın çıkacağını söyledi.

Hastanede karantinada tutulan ve Yunan vatandaşı olduğu belirtilen kişinin kısa süre önce Çin'in Vuhan kentini ziyaret ettiği aktarıldı.

KORONAVİRÜS SALGINI

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, son olarak koronavirüs salgını nedeniyle can kaybının 170 olduğunu açıklamış, virüsten etkilenenlerin sayısını 7 bin 711 olarak vermişti. Virüsten dolayı müşahade altına alınanların sayısının da 81 bin 947'ye çıktığı belirtilmişti.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

 

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kalın'dan kritik telefon
DÜNYAKalın'dan kritik telefon
Prematüre 5 bebeği öldürmek istedi
DÜNYAVicdansız! 5 bebeği öldürmek istedi
AP Başkanı Sassoli, Yunan milletvekili hakkında "yaptırım süreci" başlattı
DÜNYAKüstah vekile yaptırım süreci başlatıldı
İdlib'e son 3 günde 300 hava saldırısı
DÜNYAİdlib'e son 3 günde 300 hava saldırısı
İtalya'daki 6 bin kişilik gemide koronavirüs çıkmadı
DÜNYACruise gemisinde korona karantinası!
Son dakika haberler... Çavuşoğlu'ndan Türk bayrağını yırtan Yunan vekile sert tepki!
DÜNYAAP'de Türk bayrağını yırtan Yunan vekile sert tepki
Los Angeles'daki yangında binada mahsur kalan 15 kişi helikopterle kurtarıldı
DÜNYALos Angeles'da yangın! Helikopterle kurtarıldılar
Elazığ'da gönülleri fetheden Suriyeli Mahmud'un İdlib'deki ailesi evsiz kaldı
DÜNYAElazığ kahramanının ailesi evsiz kaldı!
Yunanistan'dan Ege'ye yüzen barikat!
DÜNYAYunanistan'dan Ege'ye yüzen barikat!
Son dakika! Rusya, Çin ile olan sınırını kapattı!
DÜNYARusya, Çin ile olan sınırını kapattı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X