        Yunan sahil güvenlik gemisi ile göçmen botu çarpıştı: 14 ölü

        Yunanistan sahil güvenlik gemisi ile düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun Sakız Adası açıklarında çarpışması sonucu 14 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği bildirildi

        Giriş: 04.02.2026 - 05:11 Güncelleme: 04.02.2026 - 05:11
        Yunan sahil güvenlik gemisi ile göçmen botu çarpıştı: 14 ölü
        Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Sakız Adası'nın Mirsinidiu bölgesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot ile sahil güvenlik gemisi çarpıştı.

        Çarpışma sonucu tüm düzensiz göçmenler denize düştü. AA'nın Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye dayandırdığı habere göre; çarpışma sonucu 14 düzensiz göçmenin öldüğü bildirildi. Olayda 2 sahil güvenlik görevlisi de yaralandı.

        Sağ kurtulan 24 düzensiz göçmen ise Sakız Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaybolan düzensiz göçmenler için bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

