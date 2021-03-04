Yunanistan'da vakalar arttı, tedbirler sıkılaştı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Yunanistan'da vakalar arttı, tedbirler sıkılaştı!

Yunanistan'da, son 24 saatte 2 bin 702 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği ve 40 kişinin virüse bağlı olarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yunanistan'da vakalar arttı, tedbirler sıkılaştı!
AA

Yunanistan Ulusal Sağlık Kurumundan yapılan açıklamada, başta başkent Atina'nın bulunduğu Attiki başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde hızla artan Kovid-19 vakaları nedeniyle kısıtlamaların sertleştirilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, düzenlediği basın toplantısında, tüm ülkede 21.00- 05.00 arasında uygulanan gece sokağa çıkma yasağının yarından itibaren başkent Atina'nın yer aldığı Attika bölgesi dahil olmak üzere "yüksek riskli" olarak tanımlanan 18 ilde saat 18.00'den itibaren başlayacağını bildirdi.

Atina ve Selanik'in büyükşehir olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının bu kentlerde hafta içi 21.00-05.00 arasında uygulanacağını ifade eden Hardalias, gündüzleri belirli nedenlerle izinli olarak sokağa çıkanlar için denetimlerin yoğunlaştırılacağını söyledi.

Ulusal Sağlık Kurumunun verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 702 kişide Kovid-19 tespit edilen ülkede toplam vaka sayısı 197 bin 279'a yükseldi.

Yunanistan'da Kovid-19'dan son 24 saatte 40 kişinin yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 597 çıktı.

Kovid-19 nedeniyle hastanede solunum cihazına bağlı 431 kişinin bulunduğu ülkede, son 24 saatte 1376 hastanın tedavi olarak hastanelerdeki acil bakım ünitelerinden çıktığı bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: ABD'de Temsilciler Meclisi oturumu, tehdit nedeniyle iptal edildi!
DÜNYAABD'de meclis oturumu, tehdit nedeniyle iptal ...
SON DAKİKA: Koronavirüs vakaları arttı, hastaneler doldu: Çek Cumhuriyeti yardım bekliyor!
DÜNYAVakalar arttı: Çekya yardım bekliyor!
İsrail, kıyılarının kirlenmesinden İran'ı suçladı
DÜNYAİsrail'den İran'a kıyı kirliliği suçlaması
KAOS| Ermenistan'da neler oluyor? Son dakika: Şimdi de seçim kavgası
DÜNYAPaşinyan ve muhalefet arasında seçim anlaşmazlığı!
RUSYA'DA NELER OLUYOR? Son dakika: Cezaevinden mesaj gönderdi! - HABERLER
DÜNYACezaevinden ilk kez mesaj geldi
SON DAKİKA: ABD'de Biden yönetimi geçici ulusal güvenlik stratejisini yayınladı
DÜNYABiden, geçici ulusal güvenlik stratejisini yayınladı
Japonya'da derin dondurucular durdu, en az 1000 aşı çöp oldu!
DÜNYAJaponya'da 1000'den fazla aşı çöpe atıldı!
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan UCM'nin Filistin kararına tepki
DÜNYABlinken'dan UCM'ye Filistin tepkisi
Almanya'da kontrollü açılış kararı alındı: Kısıtlamalar 28 Mart'a kadar sürecek
DÜNYAAlmanya'da kontrollü açılış kararı
ABD'de FETÖ'nün Türkiye karşıtı reklamına Türk toplumu izin vermedi
DÜNYAABD'de Türkiye karşıtı FETÖ reklamına Türk toplumu ...