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Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen teknesi kazasında, en az 78 kişi hayatını kaybetti

Yunanistan kıyıları açıklarında bu yıl yaşanan en ölümlü göçmen teknesi kazasında, en az 78 kişi öldü.

Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen teknesi kazasında, en az 78 kişi hayatını kaybetti
BBC TÜRKÇE

Yunanistan kıyıları açıklarında bu yıl yaşanan en ölümlü göçmen teknesi kazasında, en az 78 kişi öldü.

Kaza, İyon Denizi kıyısındaki Pylos kentine 80 kilometre mesafe yaşandı.

Kaza sırasında balıkçı teknesinde kaç kişinin olduğu bilinmiyor.

Ekipler şu ana dek 100’den fazla kişiyi kurtarmayı başardı.

Ancak Yunan yetkililer ve Uluslararası Göç Örgütü, kaza sırasında teknede bulunanları yüzlerle ifade ediyor.

Fransız AFP haber ajansına konuşan bir göçmen bakanlığı yetkilisi, teknede yüzlerce kişi bulunduğunu söyledi.

Aynı yetkili, “Korkarız ki, kayıp olarak kayda geçecek çok sayıda kişi olacak” dedi.

Uluslararası Göç Örgütü, Twitter üzerinden, “Çok daha fazla ölüm yaşanmış olmasından korkuyoruz. İlk bilgiler, teknede 400’e yakın kişi olduğunu gösteriyor” açıklaması yaptı.

Yunan Sahil Güvenliği, teknenin Salı günü geç saatlerde havadan tespit edildiğini aktardı.

Sahil Güvenlik birimleri, tekneye yapılan yardım çağrısının reddedildiğini, güvertedeki kişilerin de can yeleği olmadığını kaydetti.

Yetkililer, teknenin tespit edilmesinden birkaç saat sonra alabora olduğunu, kurtarma çalışmalarının da hava şartları nedeniyle güçleştiğini duyurdu.

20’li yaşlarda göçmenlerle dolu olan balıkçı teknesinin Libya’dan İtalya’ya gittiği kaydedildi.

Kaza sonrası kurtarılan çok sayıda göçmen Kalamata’da tedavi altına alındı.

Yunanistan suları, Avrupa Birliği’ne denizden ulaşmaya çalışan göçmenlerin başlıca rotaları arasında yer alıyor.

Bu yılki veriler, 70 binden fazla göçmenin Avrupa Birliği sınırlarındaki ülkelere ulaştığını gösteriyor.

Birleşmiş Milletler verileri, bunların çoğunun karaya İtalya’da ayak bastığına işaret ediyor.

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