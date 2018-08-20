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Yunanistan eski Maliye Bakanı: Hala aynı kara deliğin içindeyiz!

Yunanistan, borç krizi sonrası Euro Bölgesi'nden aldığı üç yıllık kurtarma programını başarıyla tamamladı. Programın tamamlanmasıyla, Yunan hükümetinin sekiz yıl sonra ilk defa, uluslararası finans piyasalarına yeniden borçlanabilmesinin de önü açılmış oldu. Yunanistan eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis ise Bild Gazetesi'ne verdiği demeçte, Yunanistan'ın hala aynı noktada olduğu ifadesini kullandı

20.08.2018 - 13:17 | Güncelleme: HABERTURK.COM

IMF desteğiyle, para birimi euro olan ülkeler tarafından mali krizlerden çıkmasına yardımcı olma amacıyla kurulan bir fon olan Avrupa İstikrar Mekanizması'nın (ESM) Yunanistan'a sağladığı ekonomik kurtarma programı, 8 yılın ardından başarıyla tamamlandı.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) da desteğiyle, 2010 yılında Yunanistan'a 260 milyar euro'dan fazla kredi açılmıştı. Bu rakam, küresel finans tarihinin en büyük kurtarma paketi oldu. Hükümet, kurtarma paketi karşılığında bir dizi kemer sıkma politikası uygulamış, Yunan ekonomisi ise son yıllarda büyüme kaydetse de, kriz öncesine kıyasla ekonomi yüzde 25 oranında küçülme kaydetmişti.

Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) ile 2015'te imzalanan anlaşma kapsamında, ekonominin düze çıkması ve bankaların sermaye yapılarının yeniden düzenlenmesine yönelik reformlar için Yunan hükümetine üç yıllığına 61.9 milyar euro verilmişti. ESM, Yunanistan'a 27 milyar dolarlık ek bir bütçe daya ayırmıştı ancak Atina'nın ihtiyaç duymadığı açıklandı.

ESM BAŞKANI: YUNANİSTAN KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURABİLİR

ESM Başkanı Mario Centeno, Yunan halkına işbirliklerinden dolayı teşekkür ederek, Atina'nın başka bir kurtarma paketine ihtiyacı olmadığını söyledi.

Avrupa Komisyonu, ekonomisini eline alan Yunanistan'ın, krediler karşılığında anlaştığı reformları uygulayıp uygulamadığını izlemeye ve denetlemeye devam edecek.

Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası ve IMF, Yunanistan'a 2010, 2012 ve 2015 yıllarında olmak üzere üç pakette toplam 289 milyar euroluk kredi vermişti.

YUNANİSTAN ESKİ MALİYE BAKANI: AYNI KARA DELİĞİN İÇİNDE

Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis ise Bild Gazetesi'ne verdiği demeçte kendisine yöneltilen 'Yaklaşık 280 milyar Euro kredi desteği ve 3 yıllık kurtarma paketinden sonra Yunanistan'ın durumu sorulduğunda, "Yunanistan hala aynı noktada, aynı kara deliğin içinde ve her geçen gün daha derine çekiliyor. Bunların sebeplerinden biri de, kredi sağlayıcılarının kesintilerinin yatırımlar ile tüketimleri engellemesi" şeklinde yanıt verdi. 

"Ne değişti? Yunan hükümetinin borçları azalmadı, yükseldi. Şu an borçları geri ödemek için oldukça fazla zamanımız var. iki borç kesintisi milyarlarca euro olmasına rağmen, borçlar artıyor, hükümet beş parasız, vatandaş gittikçe fakirleşiyor, şirketler iflasa gidiyor ve bizim ulusal ürünlerimiz de % 25 azaldı. Şirketler birbirlerine ve devlete borçlu, insanlar birbirine borçlu, ancak hiç kimse borcunu geri ödeyebilecek paraya da sahip değil. 2010 yılından beri genç insanlar ülkelerini terk ediyor, son yıllarda bu oran her ay 15 bini buluyor. Bu devam ederse, ülkede yalnızca yaşlılar kalacak. Onlar için ya da turizm için çalışacak insanlar için de geçerli bu. Ben bu durumu 'çölleşme' olarak adlandırıyorum. Tarihçi Tacitus'un bu durumlar için bir sözü vardır, "Onlar bir çöl yarattı ve adına barış dediler'. Yunanistan'da ise buna 'sabitleme' deniliyor." açıklamasında bulundu. 

 

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