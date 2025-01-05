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        Haberler Dünya Avrupa Yunanistan'ın eski başbakanı Kostas Simitis hayatını kaybetti | Dış Haberler

        Yunanistan'ın eski başbakanı Kostas Simitis hayatını kaybetti

        Yunanistan'da eski başbakanlardan Kostas Simitis'in hayatını kaybetmesi dolayısıyla 4 günlük ulusal yas ilan edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 22:59 Güncelleme: 05.01.2025 - 22:59
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        Yunanistan'da ulusal yas ilan edildi
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        Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, bugün hayatını kaybeden 88 yaşındaki Simitis'in cenaze töreninin masrafları kamu bütçesinden karşılanacak.

        Tören, "başbakanlık görevini yürütürken hayatını kaybetmiş biri" için uygulanacak protokol düzeni ile 9 Ocak'ta yerel saatle 12.00'de yapılacak.

        Simitis için ilan edilen ulusal yas nedeniyle 4 gün boyunca tüm kamu kurumlarında bayraklar yarıya indirilecek.

        Kostas Simitis ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, (2002 yılında başbakanlık yaptığı dönemde) basın toplantısı düzenlemişlerdi. (Fotoğraf: Reuters)

        Bu sabah ambulansla Korinthos Hastanesi'ne götürülen Simitis'in, hastaneye vardığında öldüğü tespit edilmişti.

        1936 doğumlu Simitis, Yunanistan'da defalarca iktidarda yer alan PASOK'un kurucu üyelerindendi.

        Simitis, PASOK iktidarında birçok kez bakanlık yaparken, 1996-2004 yıllarında hem parti lideri hem de Başbakan olarak görev almıştı.

        Hukuk ve ekonomi eğitimi alan Simitis, akademisyen kimliğiyle de birçok üniversitede dersler vermişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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