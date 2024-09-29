Yunanistan Prensesi Thedora evlendi
Yunanistan Kralı II. Konstantin ile Kraliçe Anne-Marie'nin dördüncü çocuğu olan Prenses Thedora, evlendi. Prenses Thedora, hayatını ABD'li avukat Matthew Kumar ile birleştirdi
Oyuncu olarak da tanınan Yunanistan Prensesi Theodora, 6 yıllık nişanlısı ABD'li avukat Matthew Kumar ile dün evlendi.
Prenses Thedora'nın yakın dostları ve ailesini Atina Metropolitan Katedrali'nde bir araya geldi. Prenses, kiliseye kardeşi Veliaht Prens Pavlos eşliğinde girdi.
Prenses Theodora ile Matthew Kumar, cuma gecesi Bizans ve Hristiyan Müzesi'nde düğün öncesi yemeğine ev sahipliği yaptı. Düğün sonrası akşam yemeği için ise konuklar bir otelde bir araya geldi.
Yunanistan Kralı II. Konstantin ile Kraliçe Anne-Marie'nin dördüncü çocuğu olan 41 yaşındaki Prenses Thedora, Celia Kritharioti imzalı gelinliğiyle beğeni topladı.
Aslen Connaught Prensesi Margaret'e ait olan aile yadigarı dantel duvağını zarif ve ışıltılı Mısır Hidiv tacıyla tamamladı.
Moda tasarımcısı Celia Kritharioti'nin ünlü müşterileri arasında Nicole Kidman ve Gwyneth Paltrow gibi isimler yer alıyor.
Prenses Theodora ile Matthew Kumar'ın ilk düğün tarihi Mayıs 2020 olarak belirlenmişti. Ancak düğün iki kez ertelenmişti. İlki koronavirüs salgını nedeniyleydi. İkinci erteleme ise Prenses Theodora'nın babası Kral Konstantin'in ölümü üzerine yapıldı.
Prenses Theodora'nın düğün gününde hangi başlığı takacağı, merak konusuydu. Annesi Kraliçe Anne-Marie, teyzesi Kraliçe II. Margrethe, Prenses Benedikte ve kız kardeşi Prenses Alexia da dahil olmak üzere ailedeki diğer kraliyet gelinleri arasında bir gelenek olduğu için pek çok kişi haklı olarak Mısır Hidivi tacının onun ilk tercihi olacağını varsaydı.
Aslen Connaught Prensesi Margaret'e ait olan taç, tıpkı duvak gibi, 1920'deki ölümünün ardından kızı Prenses Ingrid'e devredildi.