Motosiklet kazalarında 8 aylık bilanço: Sürücüler 74 bin 451 ölümlü ve yaralanmalı kazaya karıştı, yüzde 65,9'u kusurlu bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, ilk 8 aydaki motosiklet kazalarıyla ve bir haftada yapılan trafik denetimleriyle ilgili verileri paylaştı.

Yerlikaya, "2024 yılının ilk sekiz aylık döneminde 74 bin 451 motosiklet ve motorlu, bisiklet ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasına karıştı ve bu kazaların yüzde 65,9'unda motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin kusurlu olduğu tespit edildi." ifadesini kullandı.

19-26 Eylül'de 2 milyon 686 bin 321 aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 272 sürücüye işlem yapıldığı bilgisini verdi.