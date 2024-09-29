Yasak ilişki denilen cinayetin nedeni bambaşka çıktı! Katil, cezaevine girmek isterken yakalandı

Bazen cinayete kurban giden kişinin öldürülmesiyle ilgili hiçbir neden bulunmaz. Bazen anlık yaşanan tartışmalar, bazen umulmadık bir karşılaşma cinayete uzanacak neden olabiliyor.

Sonradan umulmadık bir sonla sonuçlanan cinayet vakalarında, özellikle maktulün akrabaları veya mahallelisi, olayın nedeninin kendi kafalarında kurdukları teoriler üzerinde gerçekleştiğine inanır ve öyle düşünürler. Kim olaylarda iftiralar ve inanılmaz iddialar havalarda uçuşup gider. İşte böyle bir olay 1991 yılında Diyarbakır’da yaşandı.

CİNAYET İHBARI

Diyarbakır sıcak bir ekim ayını yaşıyordu. Sabaha karşı gelen bir ihbar Diyarbakır cinayet masasını hareketlendirdi. Haber merkezi, gelen bir cinayet vakasını ekiplere bildirdi. O gün nöbetçi ekiplerden biri cinayet uzmanı polis memuru Hasan Dinç ve ekibiydi. Hasan Dinç ve ekibi hızla bölgeye gitti. Olay yerinde dehşet saçan bir görüntü vardı.

Cinayet uzmanı emekli polis memuru Hasan Dinç REKLAM DEV ADAM KANLAR İÇİNDE YATIYORDU Yerde kanlar içinde yatan bir adam bulunuyordu. İlk bakışta bıçaklanarak öldürüldüğü görülüyordu. Aşırı şişman olan kişinin üzerindeki kıyafet de dikkat çekti. Üzerinde eşofman vardı. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde çalışma yaparken, cinayet masası ekibi öldürülenle ilgili bilgileri toplamaya başladı. EVDEN ÇIKMIŞ Öldürülen kişinin kimlik bilgilerine hemen ulaşıldı. Çünkü öldürülen genç adam, hemen öldürüldüğü noktada bulunan apartmanda oturuyordu. 28 yaşındaki genç adam sağlık görevlisiydi. Eşi de kendisi gibi sağlık görevlisiydi. Cinayet uzmanı emekli polis memuru Hasan Dinç, tüm bilgileri aldığını belirterek “Üzerinde eşofman vardı. Yani işe giderken öldürülmemişti. Evden çıkmış ve bir şekilde burada bir kişi mi yoksa birkaç kişi tarafından mı öldürülmüştü. O belli değildi. Araştırmaya başladık” dedi. EŞİNİN İFADESİ ALINDI Ortaya çıkan bilgilere göre, öldürülen kişi ile eşi sağlık çalışanlarıydı ve Karadenizlilerdi tayinleri de Diyarbakır’a çıkalı birkaç ay olmuştu. Dinç olayın detaylarını şöyle anlattı: "Eşinin bilgisine başvurduk. Eşi ne olduğunu bilmediğini söyledi. Evde bir gürültüler olduğunu, Uyandığında eşinin evde olmadığını ama aşağıdan gelen sesler olduğunu söyledi. Edindiğimiz ilk izlenime göre maktulün eve giren birinin ardından aşağı inmiş. Muhtemelen tartışarak ya da kavga ederek inmişler ve bıçaklanmıştı. Eve yakın bölgede de kan izlerini gördük.” REKLAM "ÇOK GÜZEL BİR EŞİ VARDI" Polis çalışma başlatırken, maktulün eşinin güzelliği de dikkat çekti. Tüm ihtimalleri düşünen ve değerlendiren polis, aşırı şişman olan maktulün eşinin güzel olmasından dolayı cinayetin yasak bir ilişki nedeniyle işlenmiş olabileceği ihtimalini de düşündü. Maktul neden öldürüldü? Tüm bu soruların cevabını sonradan İstanbul Gayrettepe’deki cinayet masasına tayini çıkacak olan deneyimli dedektif Hasan Dinç ve ekibi yaptıkları çalışmalarla verecekti.