Yunanistan Savunma Bakanı Dendias: "Türkiye insansız hava araçlarında çok ileri adım attı"

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin insansız hava araçları (İHA) üretiminde çok ilerlediğini, kendilerinin geride kaldığını söyledi.

SKAI TV'ye konuşan Dendias, "Samimi olmak istiyorum, Türkiye insansız hava araçlarında kendi üretimini yapmakta ciddi bir fırsat yakaladı. Çok ileri adım attı. Biz bunu yeterince erken görmedik. Belki de erken gördük, bu konuda ilerleme kaydetmiş birçok küçük işletme var ama inovasyon sistemimizin bütünü böyle değil, bunu Silahlı Kuvvetlere dahil edip, yüksek sayıda üretim yapacak gibi değil." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin bu kayıp zamanı telafi etmesi gerektiğini belirten Dendias, Yunanistan'ın aynı zamanda İsrail'deki demir kubbe benzeri savunma sistemleri de geliştirmesi gerektiğini ifade etti. REKLAM ORTA DOĞU'DAKİ TANSİYON NEDENİYLE ENFLASYON ARTIYOR Dendias, Orta Doğu'da yükselen tansiyonun tüm Avrupa ve Yunanistan’da enflasyonu artırdığını kaydetti. Dendias, Orta Doğu'da tansiyonun düşmesi gerektiğini ve İran ile İsrail arasındaki gerginliğin bölgeye yayılmasını kimsenin istemediğini vurguladı.

Bölgedeki çatışmaların ülke ekonomisine etkilerine değinen Dendias, "Bir savaştan sadece birkaç yüz mil uzaksan, iyi bir şey beklemezsin. Ekonomi üzerinde büyük etkileri var. Kızıldeniz'deki durum nedeniyle deniz ulaşımı ciddi şekilde olumsuz etkilendi. Gemilerin yüzde 60'ı artık Süveyş Kanalı'ndan geçmiyor. Birçok ürün bulunamıyor. Tüm Avrupa'da fiyatlar artıyor, enflasyon yükseliyor." dedi. DENİZ PARKLARI Yunanistan'ın Ege'de "deniz parkı" ilan etme planına Türkiye'nin verdiği tepkiyi de yorumlayan Dendias, "Bana göre Türkiye'nin bu yaptığı kabul edilir bir şey değildi. Yakında neredeyse, (İyon Denizi'ndeki) Antipaksos'ta balık tutacağım zaman Türk Büyükelçisi'ni arayıp 6 milin ötesinde balık tutup tutamayacağımı soracağım." diye konuştu.

REKLAM Dendias, deniz parkı planının doğayı korumaya yönelik bir inisiyatif olduğunu savundu. Türkiye ile diyaloğun devam etmesi gerektiğinin altını çizen Dendias, günlük basit meselelerin çözümünün bile büyük gerginlikleri önlemekte faydalı olacağını belirtti. TÜRKİYE, YUNANİSTAN'I "DENİZ PARKI" KONUSUNDA UYARMIŞTI Dışişleri Bakanlığından 9 Nisan'da yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının biri Ege Denizi'nde, diğeri İyon Denizi'nde iki yeni deniz parkı ilan edeceğini duyurduğuna dikkat çekilerek şunlar kaydedilmişti: