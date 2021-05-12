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Yunanistan Çalışma Bakanı Kostis Hatzidakis, yaptığı açıklamada ‘‘modası geçmiş’’ çalışma yasalarını değiştireceğini söyledi.

Açıklamalarında iş kanunu yasalarının yıllar öncesine dayandığını ifade eden Hatzidakis, pandemiyle birlikte uzaktan çalışma sisteminin dünyada geçerliği olduğunu ve 1982 öncesinde bunu hayal etmenin imkansız olduğunu ifade etti.

Yunanistan’daki iş kanunu tasarısının özü itibariyle 1982’ye dayandığını söyleyen Hatzidakis, yeni reformun çalışma saatlerine karar verme konusunda daha fazla özgürlük sunmaya yardımcı olacağını aktardı.

1982’ye dayanan iş kanunu tasarısının yenilenmesiyle, yeni tasarının vergisiz çalışma, sömürü düzeni, ücretsiz fazla mesai ve kayıt dışı çalışma ile mücadele edeceğini söyleyerek yeni reformun gerekliliğini vurguladı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yaptığı açıklamada yeni tasarıya destek verdi. Tasarının işçileri korumayı amaçladığını, işçilerin haklarını güçlendirdiğini ve geçmişe yönelik haksızlıkların düzeltileceğini bildirdi.

YENİ İŞ KANUNU TASARI

Yunanistan’da sunulan yeni iş kanun tasarısı, sekiz saatlik iş gününe esneklik getiriyor. Bu esneklikte çalışanların bir günde 10 saate kadar çalışabilmesi veya ertesi gün daha az çalışmasına izin vermeyi kapsıyor.

Aynı zamanda işçilere mesai saatleri dışında, izin günlerde gelen e-posta ve mailleri kontrol etmeme veya herhangi bir işi üstlenmeme olanağı tanıyor.

Çalışanların çalışma saatlerinde izlenmesi için ‘‘dijital çalışma kartı’’ uygulamasını getirmeyi planlıyor.

YASA TASARISINA TEPKİLER

Geçtiğimiz hafta yasa tasarısına karşı 24 saatlik bir grev düzenleyen Yunanistan'ın Devlet Memurları Konfederasyonu sendikası, hükûmetin bu hamlesini sekiz saatlik çalışma gününü 10 saate çıkarmak ve beş günlük çalışma haftasını toplu iş sözleşmeleriyle iptal etmek olduğunu söyledi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) üyesi birçok kişi Yunanistan Çalışma Bakanlığı önünde protesto yaptı. Grup, perşembe günü için toplu bir protesto alarmı verdi.

Yunanistan’da sol görüşlü Syriza Partisi de yasa tasarısını eleştirdi. İşçilerin Covid-19 nedeniyle daha fazla iş kaybı riskine girdiği bir zamanda çalışan haklarının kısıtlandığını söyledi.

Syriza lideri ve eski başbakanı Alexsis Çipras hükûmeti işçi haklarını iyileştirmek için dünya çapında bir eğilime karşı hareket etmekle suçladı.

Sekiz saatlik iş gününün kaldırılmasının daha uzun mesai saatlerine yol açacağına dikkat çekti.