Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaAvrupa
ABONE OL

Yunanistan’da yeni iş kanunu tasarısı tartışmalara neden oldu

Yunanistan’da tartışmalı iş kanunu reformu ülkeyi ikiye böldü. Yeni yasanın işçi haklarını baltalayacağını belirten sol muhalefet ve sendikalar, muhafazakâr hükûmetin reform tasarısından endişeli.

Yunanistan’da yeni iş kanunu tasarısı tartışmalara neden oldu
Reuters

Yunanistan Çalışma Bakanı Kostis Hatzidakis, yaptığı açıklamada ‘‘modası geçmiş’’ çalışma yasalarını değiştireceğini söyledi.

Açıklamalarında iş kanunu yasalarının yıllar öncesine dayandığını ifade eden Hatzidakis, pandemiyle birlikte uzaktan çalışma sisteminin dünyada geçerliği olduğunu ve 1982 öncesinde bunu hayal etmenin imkansız olduğunu ifade etti.

Yunanistan’daki iş kanunu tasarısının özü itibariyle 1982’ye dayandığını söyleyen Hatzidakis, yeni reformun çalışma saatlerine karar verme konusunda daha fazla özgürlük sunmaya yardımcı olacağını aktardı.

1982’ye dayanan iş kanunu tasarısının yenilenmesiyle, yeni tasarının vergisiz çalışma, sömürü düzeni, ücretsiz fazla mesai ve kayıt dışı çalışma ile mücadele edeceğini söyleyerek yeni reformun gerekliliğini vurguladı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yaptığı açıklamada yeni tasarıya destek verdi. Tasarının işçileri korumayı amaçladığını, işçilerin haklarını güçlendirdiğini ve geçmişe yönelik haksızlıkların düzeltileceğini bildirdi.

YENİ İŞ KANUNU TASARI

Yunanistan’da sunulan yeni iş kanun tasarısı, sekiz saatlik iş gününe esneklik getiriyor. Bu esneklikte çalışanların bir günde 10 saate kadar çalışabilmesi veya ertesi gün daha az çalışmasına izin vermeyi kapsıyor.

Aynı zamanda işçilere mesai saatleri dışında, izin günlerde gelen e-posta ve mailleri kontrol etmeme veya herhangi bir işi üstlenmeme olanağı tanıyor.

Çalışanların çalışma saatlerinde izlenmesi için ‘‘dijital çalışma kartı’’ uygulamasını getirmeyi planlıyor.

YASA TASARISINA TEPKİLER

Geçtiğimiz hafta yasa tasarısına karşı 24 saatlik bir grev düzenleyen Yunanistan'ın Devlet Memurları Konfederasyonu sendikası, hükûmetin bu hamlesini sekiz saatlik çalışma gününü 10 saate çıkarmak ve beş günlük çalışma haftasını toplu iş sözleşmeleriyle iptal etmek olduğunu söyledi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) üyesi birçok kişi Yunanistan Çalışma Bakanlığı önünde protesto yaptı. Grup, perşembe günü için toplu bir protesto alarmı verdi.

Yunanistan’da sol görüşlü Syriza Partisi de yasa tasarısını eleştirdi. İşçilerin Covid-19 nedeniyle daha fazla iş kaybı riskine girdiği bir zamanda çalışan haklarının kısıtlandığını söyledi.

Syriza lideri ve eski başbakanı Alexsis Çipras hükûmeti işçi haklarını iyileştirmek için dünya çapında bir eğilime karşı hareket etmekle suçladı.

Sekiz saatlik iş gününün kaldırılmasının daha uzun mesai saatlerine yol açacağına dikkat çekti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... İslam İşbirliği Teşkilatı'nda Türkiye'nin sunduğu üç öneri konusunda mutabık kalındı
DÜNYATürkiye'nin Filistin önerisinde mutabık kalındı
Son dakika haberi MİT'ten Gara'da operasyon! 2 terörist etkisiz
DÜNYAMİT'ten Gara'da operasyon! 2 terörist etkisiz
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü!
DÜNYACumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı ile ...
Rusya’nın Carnivac-Kov adlı hayvanlar için geliştirdiği Covid-19 aşısını piyasaya sürdü
DÜNYAHayvanlar için geliştirilen Covid-19 aşısı piyasaya ...
SON DAKİKA: İsrail Savunma Bakanı açıkladı: Gazze'ye saldırılar devam edecek!
DÜNYAİsrail'den gerilimi artıran açıklama!
SON DAKİKA: Gazze’de 2 çocuk, İsrail füzelerinden kıl payı kurtuldu! - Haberler
DÜNYA2 çocuk, İsrail füzelerinden kıl payı kurtuldu!
Dosttan düşmana, AB Lübnan’a yaptırım hazırlığında
DÜNYAAB’den Lübnan’a yaptırım
Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Haziran'daki seçimlerde cumhurbaşkanlığına aday oldu - Haberler
DÜNYAAhmedinejad, Haziran'danki seçimlere yeniden aday ...
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: ''Acilen gerilimi düşürün.''
DÜNYAİngiltere Başbakanı Boris Johnson’dan çağrı
SON DAKİKA: İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere saldırdı! - Haberler
DÜNYAİsrail polisi yine Mescid-i Aksa'ya saldırdı!