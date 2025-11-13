Yunus Öçal: Bu altın madalya bütün Türk halkına armağan olsun

Kadın Milli Voleybol Takımı Antrenörü Yunus Öçal, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda namağlup bir şekilde elde edilen zaferin ardından açıklamalarda bulundu.

Öçal, Boulevard SEF Arena'daki final mücadelesinde Azerbaycan'ı 3-0 yenerek altın madalyaya ulaştıkları maçın ardından AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

EDA KAFKAS: AKDENİZ OYUNLARI'NDAN DA ALTIN MADALYAYLA DÖNMEK İSTİYORUZ

Milli voleybolculardan Eda Kafkas da buraya altın madalya hedefiyle geldiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizim hedefimiz zaten altın madalyaydı ama hiç bir zaman 'oldum' dememek gerekiyor. Biz şampiyonluğa ve altın madalyaya odaklanarak çalıştık, Azerbaycan ile 2 kez oynadık, ikinci maçta bizi defansta biraz zorladıklarını söylemem lazım. Ama takımımız iyi bir takım, bu kızlarla gurur duyuyorum, iyi bir iş çıkardık ve altın madalyayı ülkemize getirdik. Açıkçası bayrağımızı, bu forma üzerinde taşıyarak altın madalya kazanmak çok gurur verici. Biz destekleyen çok fazla insan var, burada bile vatandaşlarımız bizi yalnız bırakmadı, çok mutluyuz. İyi bir takımız, geniş bir kadromuz var. Takıma gelebilecek çok fazla oyuncumuz var, Akdeniz Oyunları'ndan da ülkemize altın madalya ile dönmek istiyoruz."