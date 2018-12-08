Türkiye'den 1960'lı yıllarda yurtdışına kaçırılan ve geçen hafta ABD'nin Bowling Green Devlet Üniversitesi'nden alınarak Türkiye'ye getirilen "Çingene Kızı" mozaiğinin parçaları Zeugma Mozaik Müzesi'nde ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle ziyarete açılan eşsiz tarihi eserlere ilgi büyük oldu.

İKİNCİ YÜZYILA UZANAN BİR KÖPRÜ

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre açılış töreninde konuşan Bakan Ersoy, "Zeugma, 1998 yılında keşfedildiği andan bu yana, ikinci yüzyıl ile bugünün dünyası arasında bir kültür köprüsü oldu. Gerçek bir markaya dönüşen Çingene Kızı, bu gizemli bakışlı portre, belki ana tanrıça Gaaya’ya, belki Büyük İskender’e veya başka bir kişiye ait... Bilimsel verilerin dışında, bu portre ile ilgili kesin olan bir şey varsa, o da belleklerimize kültür tarihimizin bir parçası olarak kazınmış olduğudur" dedi.

"ZEUGMA'YA İLGİYİ KAT BE KAT ARTIRACAK"

Bakan Ersoy konuşmasına şöyle devam etti: "İşte kültürel mirası bir “materyal” olmanın ötesine geçiren de bu aidiyet duygusudur. Bu sebeple, kültürel miras aynı duyguları paylaşmayı sağlayan güçlü bir bağlılıktır. Bugün bu bağın gücüne güç katıyoruz; Çingene Kızı’nın resmedildiği kompozisyona ait 12 parça eşsiz mozaik bizlerle ana yurdunda buluşuyor. Bu kavuşmanın ilk 11 ayda 251 bin ziyaretçi sayısıyla kendi rekorunu kıran Zeugma Müzemize olan ilgiyi kat be kat arttıracağına eminim."

"YURDA DÖNMELERİNİN TAKİPÇİSİYİZ"

Sözlerini Bakan Ersoy şöyle sürdürdü: "Altını kuvvetle çizmek isterim ki, topraklarımızda yeşermiş tüm uygarlıkların kültürel mirasına sahip çıkmak politikalarımızın temelidir. Bu coğrafyadan koparılan kültür varlıklarının yurtlarına döndürülmesinin ısrarlı takipçisiyiz. Bu, bizim ülkemize ve tüm insanlığa karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir. Tüm dünyaya buradan insanlığın ortak kültürel mirası olan eserlerin ait oldukları yerde korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda hassasiyet göstermeleri için bir kez daha çağrıda bulunuyorum."

KURUMLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Bakan Ersoy, "Zeugma Kazısı Başkanı ve parçaların iadesine bizzat emek veren Prof. Kutalmış Görkay ve ekibine, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığımızda büyük bir özveriyle görev yapan personelimize, Washington Kültür ve Tanıtma Müşavirliğimize, Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarımız ile THY başta olmak üzere sürece dahil olan tüm kurum ve kuruluşlara, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Fatma Şahin Hanımefendi’ye, Bowling Green Devlet Üniversitesi Rektörü Rodney Rogers’ın şahsında, bu konuda yanımızda duran tüm Amerikalı yetkililere, ayrıca mozaiklerin kökeninin anlaşılmasına ve dolayısıyla bu “aile birleştirmesine” vesile olan iki akademisyenden Dr. Stephanie Langin-Hooper’a teşekkürlerimi sunuyor, maalesef bugün artık aramızda olmayan Prof. Rebecca Molholt’un hatırasını ise şükranla anıyorum" dedi.

YARIM ASIRDIR VATANINA HASRETTİ

Çingene Kızı'nın parçası olan mozaikler 1960’lı yıllarda kaçak kazılar yoluyla elde edilerek yurtdışına kaçırılmış, ABD'ye götürülmüştü. Eserler, Ohio Eyaleti'nde bulunan Bowling Green Devlet Üniversitesi’ne satıldı. Üniversite eserlerin çalıntı olduğunu bilmeden almış ve eserlerin üniversiteden ayrıldığı 20 Kasım 2018 tarihine dek bu mozaikleri korumuş ve sergilemişti. ABD’de yapılan bilimsel incelemeler sonucunda mozaiklerin stilleri, renk özellikleri, tesseraların (mozaik taşların her biri) tipleri açısından Zeugma mozaikleri ile uyuştuğu tespit edilmişti.

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