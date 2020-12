Yüreği baba acısına dayanamadı

HABERTURK.COM

Trabzon'un Yomra ilçesi Çamlıyurt Mahallesi eski muhtarı Yusuf Can (79),geçirdiği kalp ameliyatının ardından istirahat ettiği evinde rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Babasının ölüm haberini alan kızı Saniye Bulut (48) ise babasının ardından bir gün sonra hayatını kaybetti.

AMELİYATIN ARDINDAN TEKRAR RAHATSIZLANDI

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'un Yomra ilçesi Çamlıyurt Mahallesi eski muhtarı 8 çocuk babası Yusuf Can (79) bir süre önce kalp ameliyatı oldu. Başarılı geçen ameliyatının ardından evinde istirahate çekilen Can, 23 Aralık’ta tekrar rahatsızlandı. Yusuf Can oğlu Yaşar Can tarafından hastaneye kaldırıldı. Baba Can, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

BABASININ ACISINA DAYANAMADI YAŞAMINI YİTİRDİ

Babası Yusuf Can'ın 23 Aralık'ta yaşamını yitirmesinin ardından acı haberi alan kızı Saniye Bulut (48),aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 4 çocuk annesi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Saniye Can yaşama veda etti. Babasını ölüm acısana dayamayan ve hayatını kaybeden Saniye Can, bir gün sonra babasını yanında toprağa verildi.