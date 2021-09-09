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Kameraya yansıdı! Akılalmaz olay! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Başakşehir'deki, Kayaşehir'de insanı şoke eden bir olay kameraya yansıdı. Çok katlı bir binanın üst katlarındaki dairenin penceresi açık bırakıldı.

PENCEREDEN ÇIKTI PERVAZA OTURDU

DHA'da yer alan habere göre 1.5 ila 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuk açık pencereden dışarıya çıkarak pervaza oturdu.

OLAY KAMERAYA DA YANSIDI

Bu sırada yan binada oturan kadın, çocuğu fark etti. Kadın, telefonunun kamerası ile yüreklerin ağza geldiği anları kaydetmeye başladı.

ÇOCUK BİR SÜRE SONRA EVE GİRDİ

Küçük çocuk bir süre burada oturduktan sonra tekrar içeriye girdi. Videoyu kaydeden kadın, kendi çocuğunu da 'Balkona dahi çıkmak yok' diyerek uyarırken, küçük çocuğun pencereden içeri girmesiyle derin bir nefes aldı.

Öte yandan evde kimsenin olup olmadığı bilinmiyor.