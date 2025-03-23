Yusuf Akçiçek siftah yaptı
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yusuf Akçiçek, Macaristan maçında ilk kez A Milli Futbol Takımı'nın formasını giydi.
Giriş: 23.03.2025 - 22:17 Güncelleme: 23.03.2025 - 22:17
UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlılarda 19 yaşındaki futbolcu Yusuf Akçiçek ilk milli maç heyecanını yaşadı.
Müsabakaya yedek başlayan Gül, 82. dakikada Kenan Yıldız’ın yerine oyuna girdi ve ilk kez A Milli Takım formasını giydi.
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