Yusuf Dikeç, akıllarımıza Yeşilçam'ın ünlü oyuncularını getirdi

Yusuf Dikeç’in şöhretinin temelini, ekipman kullanmaması ve atışları eli cebinde gerçekleştirmesi oluşturdu. Dengesini sağlamak için atışları eli cebinde yapan Dikeç, yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Görünüşümüz rahat olabilir ama içimizde fırtınalar kopuyor. Yüreğimiz patlayacak gibi oluyor. Bunu hissettirmemeye çalışıyoruz. İki göz açık attığım için ekipmanla çok fazla rahat edemiyorum. İnsanın kendi yeteneğini ön plana çıkarması gerekiyor. Ben bu inançtayım. Dünya basınının konuşması bizi de mutlu ve motive ediyor. Bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. Şaşırdım. Bu sene kotayı biraz geç almıştım. 2024'te ilk 5 veya 7'nin içindeydim. Kotadan sonra madalya aldık. Bu madalyayı 85 milyon adına, Türkiye adına aldık. Bu, bir ekip işi. Tiyatro gibi herkesin bir rolü var. Rolünü iyi oynadığın zaman sonuçta ortaya güzel bir şey çıkıyor. Elimizden geleni yaptık ve ortaya bir başarı çıktı."