En çok film hangi yılda çekildi?

En çok hangi film izlendi?

En çok hangi yönetmen ödül kazandı?

En çok bilet hangi yıl kesildi?

En çok Altın Portakal'ı hangi oyuncular kazandı?

En çok para harcanan film hangisi?

En çok film üreten şirket hangisi?

Ve Guinnes Rekorlar Kitabı'na giren senarist kim?

14 Kasım 1914'te Yeşilköy'deki Ayastefanos Abidesi'nin yıkılışının Fuat Uzkınay filme çekilmesiyle başlayan Türk sinemasında Şubat 2018'e kadar 6973 film çekildi. Yıllık üretim ortalaması 67 film olan Türk sinemasında birçok 'EN' bulunuyor. O 'EN'ler arasında öyleleri var ki... Örneğin Türkan Şoray ile Cüneyt Arkın başrolde yer aldıkları film sayıları açısından birer dünya rekortmeni.





EN ÇOK BİLETİN KESİLDİĞİ YIL: 2017 (40.325.495 Bilet)

2017, Türk sinemasının film üretimi açısından 193 filmin çekildiği 1979'dan sonraki en bereketli dönemini yaşadığı yıl oldu. 151 yeni filmin gösterime girdiği 2017'deki izleyici sayısı bir önceki yıla oranla % 29.7 artış gösterdi.

EN ÇOK HASILAT ELDE EDİLEN YIL: 2017 (473.617.957)

İzleyici sayısındaki artış doğal olarak hasılata da yansıdı. Filmlerin toplam hasılatı bir önceki yıla oranla %35 daha fazla oldu.





EN ÇOK İZLENEN FİLM: Recep İvedik 5 (7.437.050 Kişi)

EN ÇOK HASILAT ELDE EDEN FİLM: Recep İvedik 5 (85.986.157 TL)



Kıllı, kaba - saba ama bir o kadar pamuk yumuşaklığında kalbe sahip olan Recep İvedik'in maceralarının ilki beyaz perdeye 2008'de taşındı. Aslına bakılırsa taşınması o kadar kolay olmadı. Şahan Gökbakar, senaryosunun filme çekilmesi için kapısını çalmadığı yapımcı kalmadı. Birçok yapımcıdan 'Bu film iş yapmaz' cevabı alan Gökbakar'ın projesine Faruk

Aksoy 'Tamam, çekiyoruz' diyerek onay verdi. İlki Antalya ile İstanbul'da çekilen 'Recep İvedik', o güne kadar Türk sinemasının en çok izlenen filmi olmayı başardı.

Serinin 4 Filmi Yıl Birincisi Oldu

Ardından 'Recep İvedik' karakterin konuşması ve tavırları nedeniyle yöneltilen eleştirilerle her ne kadar filmin üzerine karışıklıklar yağdırılsa da 'En çok izlenen film'in verdiği güçle 2009'da ikincisi çekildi. Ve görüldü ki ilkinin gişe başarısı tesadüf değil, izleyici 'Recep İvedik'i sevdi. Eleştiriler bir bombardıman halinde devam ederken 'Recep İvedik', Türk sinemasının en üretken serilerinden biri olup her yeni filmde yeni bir rekor kırdı. Ve 4 milyon 301 bin 693 kişilik izleyici sayısı 7 milyon 437 bin 50 kişiye ulaşırken serinin 5 filminden dördü gösterime girdiği yılın birincisi oldu. Sadece 'Recep İvedik 3', 2010'da 148 bin 411 izleyici farkıyla birinciliği 'New York'ta Beş Minare'ye kaptırdı.

'Biz bile tahmin etmiyorduk'

'Recep İvedik'in senaristi, başrol oyuncusu ve Togan Gökbakar ile ortak yapımcısı Şahan Gökbakar, şunları söyledi: "10 yıl önce Recep İvedik'i izleyicilerimize sunduğumuzda bu şekilde bir başarı öyküsünün ilk basamağında olacağımızı biz bile tahmin etmiyorduk. 10 yıldır serinin farklı filmleriyle de olsa Recep İvedik karakteri olarak en çok izlenen film olma başarısını yakalamış durumdayız. Elbet bir gün bu serinin de sonuna gelinecek ve başka filmler bu rekoru devralacaktır. Ancak biz, izleyicimiz istedikçe bu seriyi sürdürmek niyetindeyiz. Her zaman samimiyetle bizi izleyen ve destekleyen izleyicimize teşekkürler."





EN ÇOK FİLM ÇEKİLEN SERİ: Cilalı İbo (12 Film)

'Yavyummm' İle Esti Gürledi

'Yavyummm çıtıy çıtıy yeyim seni' diyerek beyaz perdede ilk kez 1958'de boy gösteren 'Cilalı İbo', son filmin üzerinden 46 yıl geçmesine rağmen Türk sinemasının en uzun soluklu serisi olma rekorunu hâlâ elinde bulunduruyor. Filmin başrol oyuncusu Feridun Karakaya, yönetmeni ve yapımcısı Osman F. Seden 12 filmlik seriye imza atıp atmayacaklarını tahmin ediyor muydu bilmiyoruz ama 'Cilalı İbo'nun maceraları öylesine ilgi gördü ki elde edilen gelir ilk kez bir Türk filminin ABD'de çekilmesine olanak sağladı. ABD'li oyuncuların da başrolde yer aldığı 'Cilalı İbo Teksas Fatihi' 1971'de ABD'de çekildi.





EN ÇOK BAŞROLDE OYNAYAN KADIN OYUNCU: Türkan Şoray (222 Film)

Kadın Oyuncularda Dünya Rekortmeni

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray, sadece Türkiye'de değil dünyada da rekortmen. Sophia Loren gibi bir oyuncunun bile sadece 82 filmde başrol oynadığı göz önünde bulundurulacak olunursa Türkan Şoray'ın filmlerinin ne ölçüde çok olduğu daha iyi anlaşılacaktır. 5 kez yönetmenlik de yapan Şoray, aynı zamanda hakkında en çok yazılan oyuncu olma unvanını da elinde bulunduruyor. Sanatçının hakkında bugüne kadar 63 kitap yazıldı.





EN ÇOK BAŞROLDE OYNAYAN ERKEK OYUNCU: Cüneyt Arkın (311 Film)

Erkek Oyuncularda Dünya Rekortmeni

Ünlü İngiliz oyuncu Michael Caine, kariyeri boyunca kamera karşısına 156 film için geçti. Ki o filmlerin bazılarında adı afişte veya jenerikte ilk iki sırada yazmamaktadır. Yani bazı filmlerinde yardımcı rolde yer almıştır. Cüneyt Arkın ise her filmde başrolde. İşte bizim 'Kara Murat'ımız, 'Malkoçoğlu'muz, 'Kılıç Arslan'ımız, 'Vatandaş Rıza'mız, 'Battal Gazi'miz, 'Komiser Murat'ımız, 'Horoz Ali'miz, Caine'den iki kat daha fazla filmde rol aldı. Bir başka çarpıcı hesap ise şu: Türk sinemasının 22 filminden birinde Cüneyt Arkın rol aldı. Ve Arkın da Türkan Şoray gibi bir dünya rekortmeni. Cüneyt Arkın'ın sadece oyunculuk sayısı değil, yönetmenlik ve senaristlik sayıları da şaşırtıcı ölçüdedir. Sanatçı, 45 filmi yönetirken 38 filmin de senaryosunu yazdı.

EN ÇOK ÖDÜL KAZANAN YÖNETMEN: Nuri Bilge Ceylan (66 Ödül)

Türk Sinemasının Yurt Dışına Açılan Yüzü

Adı sürekli olarak dünyanın en prestijli iki ödül töreni olan Oscar ile Altın Palmiye ile anılan yönetmen ve senarist. Nuri Bilge Ceylan, 4 filmiyle Türkiye'nin Oscar adayı olmasıyla da bir rekorun sahibi. '3 Maymun' ile 2009'da ilk 9'a kalarak Türk sinemasının Oscar tarihindeki en büyük başarıyı elde eden Ceylan, gediklisi olduğu Cannes Film Festivali'nde ise 5 kez ödül kazandı.

Nuri Bilge Ceylan'ın Türkiye'nin Oscar Adayı Olan Filmleri

Uzak (2002)

3 Maymun (2009)

Bir Zamanlar Anadolu'da (2011)

Kış Uykusu (2014)

Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes Film Festivali'nde Kazandığı Ödüller

Uzak (2002): Jüri Büyük Ödülü

İklimler (2006): FIPRESCI Ödülü

Üç Maymun (2008): En İyi Yönetmen

Bir Zamanlar Anadolu'da (2011): Jüri Büyük Ödülü

Kış Uykusu (2014): En İyi Film

EN ÇOK FİLMDE ROL ALAN ERKEK KARAKTER OYUNCUSU: Nubar Terziyan (456 Film)

Yılda 11 Film

Kimi fillmde komiser, kimi filminde doktor... Canlandırdığı karakter ne olursa olsun hepsinde tonton. Ermeni asıllı olduğunu saklamayan ve soyadını değiştirmeyen ender oyunculardan olan Nubar Terziyan, 41 yıllık sinema kariyerinde 456 filmde karakter oyuncusu olarak kamera karşısına geçerek kırılması güç bir rekora imza attı. 1949'da 'Efsuncu Baba'daki 'Kirkor' karakteriyle adım attığı sinemaya 1990'da 'Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni' ile veda eden Terziyan'ın ortalaması yılda 11 film.





EN ÇOK FİLMDE ROL ALAN KADIN KARAKTER OYUNCUSU: Aliye Rona (243 Film)

3 Kez Altın Portakal Kazandı

Kadın karakter oyuncuları arasında bir efsane olan Aliye Rona'nın 1947'de 'Kerim'in Çilesi' ile başladığı sinema oyunculuğu 1993'te 'Berlin In Berlin' ile sonlandı. Türk sinemasının en iyi 'Kötü kadın'ı olan Rona, Antalya Film Festivali'nden 3 kez 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' dalında ödül kazandı.

Aliye Rona'nın Altın Portakal Kazandığı Filmler

Hepimiz Kardeşiz (1965)

Zalimler (1967)

Son Gece (1968)





EN ÇOK PARA HARCANAN FİLM: Fetih 1453 (18.2 Milyon $)

'Recep İvedik'ten Kazanılan Paralarla Çekildi

Bir çağı kapatıp yeni bir çağ açan İstanbul'un fethi üzerine sadece iki film çekildi. İlki 1951'de Aydın Arakon'un yönetmenliğinde 'İstanbul'in Fethi' adıyla beyaz perdeye yansıtıldı. O dönem filmlere 20-30 bin TL arasında para harcanırken 'İstanbul'un Fethi'nin maliyeti 95 bin TL oldu. Yüksek maliyetli olması nedeniyle 1951'den sonra hiçbir yapımcı İstanbul'un fethi üzerine film çekmedi. Ta ki Faruk Aksoy'a kadar. İstanbul'un fethi gibi bir büyük tarihi olayın filme çekilmemesinden dolayı yapımcı olarak büyük bir üzüntü duyan Aksoy, sinemadaki en büyük hayalini ortak yapımcısı olduğu 'Recep İvedik' ile gerçekleştirdi. Aksoy, rekortmen 'Recep İvedik'ten kazandığı parayı 'Fetih 1453'e yatırdı. 16 Şubat 2012 saat 14:53'de gösterime giren filmin ön hazırlık ve çekim aşaması tam 3 yıl sürdü. Aksoy'un aynı zamanda yönettiği 'Fetih 1453', 6 milyon 572 bin 618 izleyici ve 55 milyon 744 bin 698 TL'lik hasılatıyla Türk sinemasında komedi türü dışında en çok ilgi gören film oldu.

EN ÇOK FİLM ÇEKİLEN YIL: 1972 (300 Film)

'Yılda 300 film çekilirdi'nin Kaynağı

1990 ila 2000 arasındaki dönemde üretimi bitme noktasına gelen Türk sineması hakkında en çok duyulan söylemlerden biri şuydu: 'Nerede o eski günler. Yılda 300 film çekilirdi.' İşte bu söylemin kaynağı 1972 yılı. O yıl tam tamına 300 film çekildi.





EN ÇOK ALTIN PORTAKAL KAZANAN ERKEK OYUNCU: Tarık Akan (7 Ödül)

16 Eylül 2016'da 66 yaşındayken hayatını kaybeden Türk sinemasının 'Damat Ferit'i Tarık Akan tam bir Altın Portakal canavarı. Akan, ilki 1973'te olmak üzere 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Altın Portakal'ı 7 kez kazanma başarısı gösterdi.

Tarık Akan'ın Altın Portakal Kazandığı Filmler

Suçlu (1973)

Maden (1978)

Adak (1979)

Sürü (1980)

Pehlivan (1984)

Üçüncü Göz (1988)

Karartma Geceleri (1990)





EN ÇOK ALTIN PORTAKAL KAZANAN KADIN OYUNCU: Hülya Koçyiğit (5 Ödül)

Kariyerinde 174 filmde başrol oynayan Hülya Koçyiğit, en çok Altın Portakal kazanan kadın oyuncular arasında ilk sırada yer alıyor. Koçyiğit, Altın Portakal rekortmeni olması hakkında şunları söyledi: "Yapı itibariyle ince eleyip sık dokuyan bir insan olmak sinemada fazlasıyla yardımcı oldu bana. İşime âşık bir insan olmam ve ayrıntıcı yapım nedeniyle her noktaya uzun uzun kafa yorarım. 'Neler yapmalıyım, başka neler yapılabilir, ne katabilirim?' diye düşünürüm her zaman. İşte canlandırdığım her karakteri benliğimde biriktirmem de bundan. Ben her zaman daha iyisini yapmak için kendimle yarıştım. Ne mutlu ki bu emeğim ödüllerle taçlandı. Her ödül ayrı bir gurur, ayrı bir mutluluk olmanın yanı sıra bana ayrı bir sorumluluk getirdi. O sorumluluk bilinciyle çalıştım her zaman. Yaptığım her şeyin verilen ödüllere yakışır olması için uğraştım. Kendimi geliştirmemde ödüllerin çok büyük payı vardır. Herkese sonsuz teşekkürler."

Hülya Koçyiğit'in Altın Portakal Kazandığı Filmler

Cemile (1969)

Tanrı Misafiri (1973 )

Diyet (1975)

Karılar Koğuşu (1990)

Derman (1984)

EN ÇOK SENARYO YAZAN SENARİST: Safa Önal (415 Senaryo)

Guinnes Rekorlar Kitabı'na Girdi

Yazdığı senaryoların 395'i filme çekildi. Guinness Rekorlar Kitabı, Safa Önal'ın bu özelliğini 2005'te tescil etti. Yılda ortalama 8 senaryo yazan Önal, bu konuda "Ben sadece senaryo yazdım ve film çektim. Bir gün böyle bir rakama ulaşacağımı ve karşılığını da böyle göreceğimi bilmiyordum" dedi. Safa Önal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Özel Ödülleri töreninde ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.





EN ÇOK FİLM ÇEKEN YÖNETMEN: Ülkü Erakalın (157 Film)

Erotik Filmler de Yönetti

1958'de Lütfi Ö. Akad'ın asistanlığını yaparak sinemaya başlayan Ülkü Erakalın, yönetmenlik koltuğuna 1963'de Türkan Şoray ile Tanju Gürsu'nun başrollerini paylaştığı 'Bütün Suçumuz Sevmek' ile oturdu. 1970'li yılların ortalarında başlayan seks filmi furyasına karşı koyamayarak birçok erotik filmin yönetmenliğini de yapan Erakalın, 2009'da Selma Güneri ile Ediz Hun'un kamera karşısına geçtiği 'Çığlık Çığlığa Bir Sevda' ile jübile yaparak yönetmenlik kariyerine son noktayı koydu.





EN ÇOK FİLM ÜRETEN ŞİRKET: Erler Film (215 Film)

Sektörün Film ve Sinemacı Fabrikası

1960'da Türker İnanoğlu tarafından kurulan Erler Film'in 58 yılda yapımcılığını üstlendiği filmler arasında 21'i izleyiciyle İran, Yunanistan ve İtalya ortak yapımı olarak buluştu. Türk sinemasına arşiv, müze ve okul olarak da büyük katkılarda bulunan Erler Film birçok sinemacının sektöre kazanılmasında lider şirket oldu. Türker İnanoğlu, yapımcılığının yanı sıra 82 filmin yönetmenliğini de yaptı.

