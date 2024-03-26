Yusuf Güney'in "100 yaşında sevgilim var" esprisi

"100 YAŞINDA SEVGİLİM VAR" DEMİŞTİ

Yusuf Güney, katıldığı bir programda; "Dünya üzerinde sevgilim yok ama Andromeda Galaksisi'nde Kepler 32-36 DDGC'de bir hatunla beraberim. Kendisi 900 yaşına kadar yaşayabiliyor ve şu an 100 yaşında çok güzel bir kadın, dünyaya göre 18 - 19 yaşlarında" ifadelerini kullanmıştı.