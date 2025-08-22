Yusufeli barajı nerede? Yusufeli barajı hangi şehirde, ilde, bölgede?

Son dönemin en çok konuşulan projelerinden biri olan Yusufeli Barajı, hem büyüklüğü hem de etkileriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle de barajın hangi şehirde bulunduğu, hangi bölgede yer aldığı ve tam olarak hangi il sınırları içinde yükseldiği soruları kamuoyunda merak uyandırıyor. Sizler için hazırladığımız yazımızda merak edilen tüm detayları bulabilirsiniz.

YUSUFELİ BARAJI NEREDE?

Doğanın kalbinde, Karadeniz’in mistik havasıyla Doğu Anadolu’nun dağlarının buluştuğu noktada yükselen Yusufeli Barajı, Türkiye’nin son yıllardaki en büyük mühendislik projelerinden biri. Artvin’in Yusufeli ilçesi sınırlarında, Çoruh Nehri üzerine kurulan bu dev yapı, yalnızca bir baraj değil; aynı zamanda bölgenin kaderini değiştiren bir simge. Buraya adım attığınızda, gökyüzüne uzanan devasa gövdesi ve çevresini saran yemyeşil dağ manzarasıyla adeta doğayla insan emeğinin dansına tanık oluyorsunuz.

REKLAM

YUSUFELİ BARAJI HANGİ BÖLGEDE?

Yusufeli Barajı, Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alıyor. Ancak konumu gereği yalnızca Karadeniz’i değil, Doğu Anadolu’nun dağlık atmosferini de kucaklıyor. Bölgede dört mevsim farklı bir manzara hakim: İlkbaharda coşkun akan sular ve çiçek açan dağlar, yazın serin rüzgarlar eşliğinde mavi göl manzarası, sonbaharda sararan yaprakların büyülü tablosu ve kışın beyaz bir masal dünyası… Bu çeşitlilik, Yusufeli Barajı’nı yalnızca mühendislik açısından değil, turizm açısından da cazip hale getiriyor.

YUSUFELİ BARAJI KONUMU NEDİR? Baraj, Artvin il merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta, Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim alanının hemen yakınında bulunuyor. Çoruh Vadisi’nin doğal yapısı üzerine inşa edilen baraj, 275 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise sayılı barajları arasında yer alıyor. Konumu itibarıyla Karadeniz kıyı şeridine oldukça yakın, ancak dağlık yapısı nedeniyle ulaşımı biraz zahmetli. Bu da yolculuğu daha özel ve keşif ruhunu besleyen bir deneyime dönüştürüyor. REKLAM YUSUFELİ BARAJINA NASIL GİDİLİR? Yusufeli Barajı’na ulaşmak için birkaç rota bulunmaktadır. Karayolu ile Ulaşım: Artvin şehir merkezinden özel araçla yaklaşık 1,5 saatte baraja varmak mümkün. Yol boyunca virajlı dağ yolları sizi bekliyor; ama her kıvrımda açılan Çoruh Vadisi manzarası nefes kesici. Erzurum’dan gelenler için ise Oltu üzerinden Yusufeli’ne bağlanan yol tercih ediliyor. Hava Yolu ile Ulaşım: En yakın havalimanı, Artvin’e yaklaşık 2 saat mesafedeki Rize-Artvin Havalimanı. Buradan araç kiralayarak ya da otobüslerle Yusufeli ilçesine ulaşabilir, ardından baraj bölgesine geçebilirsiniz. Erzurum Havalimanı da bir diğer seçenek; özellikle Doğu Anadolu üzerinden gelecekler için daha pratik.