Yusufeli nerede? Yusufeli hangi şehirde, ilde, bölgede?

Yusufeli, Karadeniz Bölgesi’nin doğusunda yer alan yeşil ve dağlık bir ilçedir. Çoruh Nehri’nin derin vadilerinden geçerek doğal güzellikler oluşturan bölge, ülkemizin önemli turist noktalarından biridir. Buraya gelenler özellikle rafting, trekking ve doğa yürüyüşü gibi aktiviteler yapar. Peki Yusufeli hangi şehirde yer alıyor?

Tarihi köprüleri, camileri ve geleneksel taş evleriyle kültürel bir zenginlik sunan Yusufeli, Karadeniz Bölgesi’nde yer alır. Yusufeli, hem huzurlu bir yaşam alanı hem de keşif dolu bir gezi noktası olarak ziyaretçilerini bekler.

YUSUFELİ NEREDE?

Yusufeli nerede? Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Karadeniz Bölgesi’nde, Artvin iline bağlı bir ilçedir. Dağlık ve ormanlık bir yapıya sahip olan ilçe, doğal güzellikleriyle bölgenin en etkileyici noktalarından biridir.

YUSUFELİ HANGİ ŞEHİRDE?

Yusufeli hangi şehirde yer alıyor? Söz konusu ilçe, Artvin şehrine bağlıdır. İl merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan Yusufeli, Çoruh Vadisi boyunca uzanan bir konumda yer alır. Bu da Yusufeli ile Çoruh Vadisi’nin bir arada anılmasına neden olmuştur.