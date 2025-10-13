Yusufeli nerede? Yusufeli hangi şehirde, ilde, bölgede?
Doğu Karadeniz'in saklı cenneti Yusufeli, dağlarla çevrili doğal güzellikleri ile ziyaretçilerine birçok fotoğraf karesi sunar. Kültürel zenginlikleri ve tarihi dokusu ile turistlerin beğenisini toplayan bir yerdir. Doğa severler ve fotoğraf meraklıları için buluşma noktası olan Yusufeli nerede? Hangi şehirde yer alıyor? Tüm merak ettikleriniz yazının devamında…
Yusufeli, Karadeniz Bölgesi’nin doğusunda yer alan yeşil ve dağlık bir ilçedir. Çoruh Nehri’nin derin vadilerinden geçerek doğal güzellikler oluşturan bölge, ülkemizin önemli turist noktalarından biridir. Buraya gelenler özellikle rafting, trekking ve doğa yürüyüşü gibi aktiviteler yapar. Peki Yusufeli hangi şehirde yer alıyor?
Tarihi köprüleri, camileri ve geleneksel taş evleriyle kültürel bir zenginlik sunan Yusufeli, Karadeniz Bölgesi’nde yer alır. Yusufeli, hem huzurlu bir yaşam alanı hem de keşif dolu bir gezi noktası olarak ziyaretçilerini bekler.
YUSUFELİ NEREDE?
Yusufeli nerede? Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Karadeniz Bölgesi’nde, Artvin iline bağlı bir ilçedir. Dağlık ve ormanlık bir yapıya sahip olan ilçe, doğal güzellikleriyle bölgenin en etkileyici noktalarından biridir.
YUSUFELİ HANGİ ŞEHİRDE?
Yusufeli hangi şehirde yer alıyor? Söz konusu ilçe, Artvin şehrine bağlıdır. İl merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan Yusufeli, Çoruh Vadisi boyunca uzanan bir konumda yer alır. Bu da Yusufeli ile Çoruh Vadisi’nin bir arada anılmasına neden olmuştur.
YUSUFELİ HANGİ İLDE?
Yusufeli hangi ilde? Artvin iline bağlı olan Yusufeli, dağlık ve ormanlık alanlarıyla Karadeniz’de gözde konumlardan birinde yer alır. Doğu Karadeniz’in kültürel, tarihi ve görsel yönünü etkileyici bir biçimde yansıtan Yusufeli, her yıl yerli ve yabancı birçok turist ziyareti alır.
YUSUFELİ HANGİ BÖLGEDE?
Yusufeli hangi bölgede? Karadeniz Bölgesi’nde yer alan ilçe, bulunduğu bölgenin tipik özelliklerini taşır. Tam da bu nedenle Yusufeli ilçesinde nemli iklim hâkimdir. Ayrıca burada yoğun orman örtüsü, yüksek dağlar ve akarsular göze çarpar.
YUSUFELİ KONUMU NEDİR?
Yusufeli konumu nedir? İşte bilgiler;
