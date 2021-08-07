Başrollerini Kemal Sunal ve Oya Aydoğan'ın üstlendiği filmin yapımcıları ise yine Kemal Sunal ve Fatma Girik'tir. İşte Yüz Numaralı Adam oyuncuları ve konusu...

YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİ KONUSU

Ailesinin çalışıp para kazanması için zorladığı, ancak saflığı nedeniyle girdiği işlerde bir türlü tutunamayan ve kısa sürede kovulan Şaban, bir reklam firmasında çalışan ve önemli bir firmanın ürünlerini tanıtmak için halkın içinden birini kullanmayı düşünen Oya tarafından trende görülür ve reklam filmlerinde oynaması için ikna olur.

YÜZ NUMARALI ADAM NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1978 yılında vizyona giren 100 Numaralı Adam filmi İstanbul Cankurtaran'da çekildi.

YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal - Şaban

Oya Aydoğan - Ayşe

Cem Erman - Reklamcı

Ali Şen - Sütçü Ali

Reha Yurdakul - Komiser

Süleyman Turan - TV Spikeri

Feridun Şavlı - Tuncay

Leman Akçatepe - Şaban'ın Annesi

Orhan Elmas - Avukat

Asım Par - Şerif